Warten auf das perfekte Glück - Hündin Delia sucht ein Zuhause

Von: Robin Kunze

Aus Rumänien wurde Mischlingshündin Delia nach Kassel gebracht. Danach war sie häufig krank, was ihrem sonnigen Gemüt aber nichts anhaben konnte.

Kassel - Obwohl Delia erst seit zehn Monaten auf der Welt ist, erlebte die Hündin bereits Geschichten für mindesten vier Hundeleben. Manche davon waren erfreulich, einige andere leider nicht, wie das Tierheim „Wau-Mau-Insel“ in Kassel auf Facebook berichtet. Dort ist die Mischlingshündin mit dem charmanten Unterbiss und den flauschigen Schlappohren derzeit untergebracht.

Ursprünglich kommt Delia aus Brasov, Rumänien - kein gutes Pflaster für herrenlose Hunde. Doch im Februar 2023 buchte sie zusammen mit einigen Artgenossen ein „Ausreiseticket ins Glück“ nach Deutschland, wie es das Tierheim beschreibt. Das perfekte Glück - also ein schönes Zuhause bei liebevollen Zweibeinern - lässt aber noch auf sich warten. Zunächst musste Delia tapfer sein, denn ihre Krankenakte ist für eine Junghündin bereits lang.

Hündin Delia wurde in der Tierklinik Göttingen an der Hüfte operiert

Erst zehn Monate alt und doch schon viel mitgemacht: Mischlingshündin Delia stammt aus Rumänien und sucht jetzt ein schönes Zuhause. © Tierheim „Wau-Mau-Insel“

Erst wurde eine Entzündung in der Nasenhöhle festgestellt, dann bekam sie Durchfall und schließlich litt Delia unter Fieberschüben und war apathisch. Eine Untersuchung in einer externen Tierarztpraxis ergab, dass sich in ihrem Harn Struvitkristalle gebildet haben, die mit einer Spezialdiät behandelt werden können. In Kürze soll eine weitere Untersuchung zeigen, ob sie die Diät dauerhaft oder nur vorübergehend benötigt.

Als hätte die kleine Patientin nicht schon genug mitgemacht, fiel darüber hinaus ihr unrundes Gangbild auf. Beim Röntgen kam es schließlich zur Diagnose: beidseitige Hüftgelenksdysplasie. In der Tierklinik Göttingen wurde bereits eine Hüftseite operiert, die zweite OP soll in rund drei Monaten erfolgen. Aktuell muss sich Delia schonen, was bedeutet: nur kurze Sparziergänge an der Leine, kein Herumtoben. Ein schweres Los für eine Junghündin.

Tierheim „Wau-Mau-Insel“ in Kassel: Mit Artgenossen kommt tapfere Hundedame Delia sehr gut zurecht

Weil Delia aber eine Kämpferin ist, haben sich die Schicksalsschläge nicht auf ihr Gemüt ausgewirkt. „Vom Charakter her ist Delia ein richtiger Sonnenschein. Sie hat einen grundguten Charakter und ein äußerst liebenswertes Wesen“, schreiben ihre Aufpasser von der „Wau-Mau-Insel“. Beim ersten Kennenlernen sei sie zwar noch etwas schüchtern, hat sie jedoch Vertrauen gefasst, zeige sie sich fröhlich und unbekümmert. Nur das Gassigehen ist noch so eine Sache: Fahrradfahrer, Jogger, entgegenkommende Spaziergänger oder Autos - daran muss sie sich noch gewöhnen.

Da sich Delia sehr gut mit Artgenossen versteht, könnte eine Familie mit einem gelassenen Ersthund in einer ruhigen Umgebung ideal für die junge Dame sein. „Aufgrund ihrer Vorerkrankung wird sie natürlich nie eine Sportskanone werden, aber sie wird ein weitestgehend normales Leben führen können“, versichert das Tierheim. Auf der „Wau-Mau-Insel“ in Kassel hofft man, dass sich schon bald ein Hundefreund meldet, der Delias Glück perfekt macht.

Für die Mitarbeiter des Tierheims ist die erfolgreiche Vermittlung von Tieren wichtig, denn immer wieder kommen Neuzugänge auf der „Wau-Mau-Insel“ an. (Robin Kunze)