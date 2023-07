Tag der virtuellen Liebe: Warum Paare offen über Online-Dating sprechen sollten

Von: André Kaminski

Teilen

Online nach einem Partner oder eine Partnerin zu suchen, ist für viele Singles heutzutage Normalität. © iStock / RyanKing999

Wenn wir auf der Suche nach einem Job oder einer neuen Wohnung sind, ist das Internet häufig unsere erste Anlaufstelle. Wir nutzen es ganz selbstverständlich, um nach Schnäppchen Ausschau zu halten oder unseren nächsten Urlaub zu buchen. Auch online nach einem Partner oder eine Partnerin zu suchen, ist für viele Singles heutzutage Normalität und kein Grund, sich zu schämen. Das war aber nicht immer so.

In der Anfangszeit der Online-Partnersuche ist es Singles oftmals schwergefallen, offen zuzugeben, dass sie versuchen, im Internet die Liebe zu finden. Vereinzelt gibt es auch heute noch Paare, denen es unangenehm ist, darüber zu sprechen, dass sie sich auf einer Dating-Plattform kennengelernt haben. Der von Partnerbörsen ins Leben gerufene Tag der virtuellen Liebe am 24. Juli ist all den Paaren gewidmet, die online zueinandergefunden haben und offen zu ihrer Kennenlerngeschichte stehen oder stehen möchten.

Sie sind Single und haben keine Vorbehalte gegenüber der virtuellen Partnersuche? Mit einer Anmeldung bei partner.HNA.de können Sie im Handumdrehen gleichgesinnte Singles aus Ihrer Region kennenlernen.

Häufige Vorurteile über die virtuelle Partnersuche

Oberflächlich betrachtet scheint es verständlich, dass es manchen Menschen widerstrebt, etwas so Emotionales wie die Liebe mit dem Begriff der Virtualität in Verbindung zu bringen. Dabei geht es beim Online-Dating nicht darum, romantische Gefühle dauerhaft über das Internet auszuleben, sondern vorrangig darum, leichter einen Menschen zu finden, mit dem man diese Gefühle später in der Realität teilen und genießen kann. Auch der Gedanke daran, dass man bei der virtuellen Partnersuche ähnlich wie beim Online-Shopping agiert, kann bei Männern und Frauen zu einer negativen Einstellung zum Online-Dating führen. Hier gilt es aber einen großen Unterschied zu beachten. Bei der virtuellen Partnersuche sucht man sich nicht einfach einen Single aus und beansprucht ihn für sich. Man signalisiert einer anderen Person einfach nur, dass man sie interessant findet und wartet ihre Reaktion ab. Erst bei beidseitigem Einverständnis und gegenseitiger Sympathie kommt es zu einem Kennenlernen. Das Kennenlernen über eine Dating-Plattform verläuft also ähnlich wie in der realen Welt auch. Ein weiterer Punkt, der es Nutzern von Partnerbörsen im Internet manchmal erschwert, offen über ihre virtuelle Partnersuche zu sprechen, ist die Angst, von ihrem Umfeld als Versager abgestempelt zu werden. Leider gibt es immer noch Personen, die die falsche Annahme verbreiten, dass nur Singles, die niemanden abbekommen, sich auf Partnerbörsen tummeln.

Mutmachgeschichten können Singles bei der Partnersuche helfen

Den Tag der virtuellen Liebe können Paare, die über eine Dating-Plattform zusammenkommen sind, nutzen, um ihr Liebesglück zu feiern und sich voller Dankbarkeit an ihre Kennenlerngeschichte zurückzuerinnern. Dieser Aktionstag ist also einer Art Valentinstag der modernen Zeit. Gleichzeitig können Paare, die sich über das Internet kennengelernt haben, sofern sie offen dazu stehen, Singles indirekt bei ihrer Partnersuche unterstützen.

• Indem Paare offen über die Vorzüge der virtuellen Liebe sprechen, helfen sie noch existierende Vorurteile gegenüber dem Thema Online-Dating auszuräumen.

• Partnersuchende Singles werden angesichts der Erfolgsgeschichten glücklicher Paare ermutigt, selbst aktiv zu werden und online nach der Liebe zu suchen.

• Personen, die sich zwar gerne bei einer Singlebörse anmelden würden, sich bisher aber nicht trauen, weil sie sich vor negativen Kommentaren aus ihrem Umfeld fürchten, könnten zu mehr Entschlossenheit finden.

Ganz gleich, ob Sie persönlich es für nötig halten, offen über Liebesgeschichten, die im Internet begonnen haben, zu sprechen oder ob Sie Ihre Erfahrungen grundsätzlich lieber für sich behalten, die Chance, virtuell die Liebe zu finden, ist auch für Sie real. Nutzen können Sie sie ganz einfach mit einer kostenlosen Anmeldung bei partner.HNA.de.

Um Ihnen den Start in die Welt des Online-Datings noch etwas leichter zu machen, können Sie mit dem Code VirtuelleLiebe23 die Premium-Mitgliedschaft für 7 Tage kostenlos testen.