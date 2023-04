Objekte aus Kassel im ZDF: Was ist das denn?

Von: Florian Hagemann

Ein Golfball ist das wohl nicht: Die Frage ist nur, was es dann mit diesem Objekt auf sich hat. Uns fehlt eine Idee. © MHK/NH

Geheimnisvolle Objekte aus Kassel sind nächste Woche im Fernsehen zu sehen. Dann sind die Stücke der Museumslandschaft Hessen Kassel Teil der großen Terra X-Show im ZDF.

Kassel – Beim Blick auf die Objekte links kommt unweigerlich die Frage auf: Was – bitteschön – ist das denn? Schließlich sind es keine Sachen, die wir kürzlich mal eben im Kaufhaus gesehen oder beim Online-Shopping entdeckt haben. Genau deshalb kommen sie nun groß raus – nämlich in der Fernsehsendung „Terra X-Show“, die im ZDF zu sehen sein wird und von Johannes B. Kerner moderiert wird. In der Folge am kommenden Mittwoch (26. April) geht es ab 20.15 Uhr um Geheimnisse.

Dabei spielen auch jene Objekte links aus Kassel eine Rolle. Sie stammen aus den Sammlungen der Museumslandschaft Hessen Kassel und werden innerhalb von Quizfragen an Teams mit Prominenten vorgestellt – und zwar im Original. Die Quizteilnehmer Judith Rakers, Oliver Wnuk, Sonya Kraus und Matthias Matschke müssen dann erraten, in welchen Lebensbereichen die Objekte früher zum Einsatz kamen.

Die Anfrage für eines der Objekte kam dabei vom Produktionsteam der Sendung, wie MHK-Pressesprecherin Lena Pralle erzählt. Die MHK habe dann noch weitere ins Spiel gebracht. Eine Restauratorin der Museumslandschaft brachte die Objekte schließlich nach München – und auch wieder heil zurück. Die Sendung ist bereits aufgezeichnet worden. Antworten gibt es trotzdem erst am Mittwoch. Wir sind gespannt – und werden nächste Woche natürlich in der Zeitung auch für Auflösung sorgen. (Florian Hagemann)

Bald im Fernsehen: Dieses Objekt hat es in die große Terra X-Show geschafft. Nur: Was ist es? Wir tippen mal auf eine Art Schuhöffner. © MHK/NH

Uhr wäre wohl zu einfach: Wir sind gespannt, was dieses Objekt für eine Funktion hat. Auflösung folgt. © MHK/NH