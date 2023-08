Porsche fing nach Unfall Feuer: Was Retter in Not beachten müssen

Von: Florian Hagemann

Teilen

Ausgebrannt: Der Porsche wurde nach dem Unfall in der Nacht zu Freitag im Stadtteil Bettenhausen Opfer der Flammen. © Feuerwehr Kassel/NH

Der Unfall auf der Ochshäuser Straße hat für Aufsehen gesorgt. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, Zeugen retteten sie, bevor der Porsche ausbrannte. Nur: Wie verhält man sich richtig in solch einer Lage?

Kassel – Bei dem schweren Unfall in der Nacht zu Freitag auf der Ochshäuser Straße in Bettenhausen haben Unfallzeugen durch ihr beherztes Eingreifen zwei Menschen das Leben gerettet. Sie zogen die beiden Insassen des verunglückten Porsche aus dem Wagen, bevor das Fahrzeug ausbrannte. Als sie zu Tat schritten, hatte das Auto bereits Feuer gefangen. Eine Heldentat, allerdings nicht ungefährlich für die Retter. Was ist bei solch einem Einsatz in höchster Not zu beachten? Tobias Winter, der Leiter der Feuerwehr Kassel, gibt darauf Antworten.

Winter stellt zunächst fest: „Der Unfall zeigt, wie wichtig es ist, dass Menschen sich im Rahmen eines sozialen Miteinanders gegenseitig helfen. Es erfordert Mut, Zivilcourage und auch entsprechenden Weitblick, Situationen zu erkennen, in denen geholfen werden kann und muss.“ Und weiter: „Jeder kann helfen, indem man den Notruf wählt, falls man sich selbst einer Situation nicht aussetzen möchte oder sich dieser nicht gewachsen fühlt.“

Bei Verkehrsunfällen sollte der Ersthelfer zuerst die Warnweste anziehen, die Unfallstelle absichern, sich einen kurzen Überblick verschaffen, einen Notruf absetzen und, wenn möglich, Verletzte aus dem Gefahrenbereich bringen, um Erste Hilfe zu leisten. Die Reihenfolge hierbei: Herz-Lungen-Wiederbelebung, Blutstillung, Schockbekämpfung, Herstellung der stabilen Seitenlage. Winter verweist in diesem Zusammenhang auf diverse Hilfsorganisationen, die entsprechende Kurse anböten.

Bei einem Notfall sollten weitere Passanten konkret angesprochen und um Hilfe gebeten werden, bevor die Aufgaben verteilt werden. Winter: „Gemeinsam erreicht man mehr als nur allein und kann so auch die schwierigsten Situationen meistern.“

Wichtig sei jedoch, in der Situation Mut von Leichtsinn zu unterscheiden. Oft sei mit der Hilfe auch eine Gefährdung des eigenen Lebens verbunden, eine Abwägung sei erforderlich, um zu schauen, wo man sicher helfen kann.

In Situationen wie bei dem Verkehrsunfall auf der Ochshäuser Straße, bei dem ein Fahrzeug zu brennen begann, seien der Eigenschutz, aber auch schnelles und besonnenes Handeln erforderlich. Je länger gewartet werde, desto stärker sei die Brandausdehnung und somit auch die Wärmeentwicklung. Das Freiwerden von giftigem Rauch stelle eine Gefahr für die Betroffenen und die Helfer dar.

Laut Winter könne jeder lernen, seine Sinne zu schärfen. Jede Freiwillige Feuerwehr freue sich auf neue Mitglieder oder böte zumindest ein Feuerlöschtraining an, bei dem man neben dem Umgang mit einem Feuerlöscher auch Gefahren von Feuer und Rauch erlerne.

Sollte jemand eine Rauchentwicklung in einem Gebäude bemerken, so sei es wichtig, unverzüglich den Notruf zu wählen und gegebenenfalls an den Türen von außen zu klingeln oder an Fenster und Türen zu klopfen – oder auch mal in ein Treppenhaus laut zu rufen, um Personen im Gebäude auf das Feuer aufmerksam zu machen und sie zum Verlassen des Gebäudes aufzufordern. Sollte man jedoch Rauch bemerken, so sei eindringlich davor zu warnen, sich noch ungeschützt in das Haus zu begeben, da man wahrscheinlich selbst zum Betroffenen werde. (Florian Hagemann)

Gibt Hinweise: Tobias Winter, Leiter der Feuerwehr. © Harry Soremski/NH