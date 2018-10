Qualvoller Tod am Kasseler Bugasee: Waschbär verfängt sich in verbotenem Kescher

Dieser Tod macht wütend: Ein Waschbär verfing sich am Kasseler Bugasee in einem Setzkescher, dessen Einsatz dort verboten ist. Die Polizei musste das Tier erschießen.

Ein Waschbär verfing sich am Bugasee in einem zurückgelassenen Setzkescher, dessen Einsatz nicht erlaubt ist. Das Leben des Tiers nahm ein trauriges Ende. Das Tier konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Ein Spaziergänger, der mit seinem Hund am Bugasee unterwegs war, entdeckte den Waschbären, wusste jedoch nicht, was er tun sollte. Hatte jemand eine Falle aufgestellt, um das Tier zu fangen?

Michael Schwab, Pressesprecher der Stadt Kassel, teilt auf HNA-Anfrage mit, dass die Stadt das Einfangen von Waschbären nicht beauftragt habe. Mitarbeiter des Umwelt- und Gartenamtes seien nach Eingang des Hinweises vor Ort gewesen und haben festgestellt, dass es sich bei dem Netz um einen Setzkescher handele und nicht um eine Kastenfalle, die zum Einfangen von Waschbären zulässlich sei.

„Der Waschbär hatte sich wohl seit längerer Zeit in den Drähten verfangen und so schwer verletzt, dass die herbeigezogene Polizei dem Leid des Tieres ein Ende setzen musste“, sagt Schwab.

Bei einem Setzkescher handelt es sich um einen 1,5 bis vier Meter langen, röhrenförmigen Kescher, mit einem Durchmesser von etwa 55 Zenitmeter, der vollständig ins Wasser gehängt wird. Damit können gefangene Fische unter Wasser am Leben erhalten, in der Fachsprache gehältert, werden.

Die Einsatzmöglichkeiten sind umstritten. „Der Einsatz von Setzkeschern am Bugasee ist ausdrücklich verboten“, sagt Fischereiaufseher Patrick Fleischer, der auch Vorsitzender des Kasseler Angelvereins Chassalla und Eigentümer des Angelcenters Kassel ist. Auch an anderen Wasserschifffahrtsstraßen sei das Fischen mit Setzkeschern nicht erlaubt.

+ Kasseler Bugasee von oben: Der Einsatz von Setzkeschern ist hier verboten. © Dieter Schachtschneider/nh

Schwarzangler in Kassel

Fleischer geht davon aus, dass es bei demjenigem, der den Kescher am Ufer zurückgelassen hat, um einen Wilderer handelt. „Ein Angler, der einen Schein hat, würde solch einen Kescher sicherlich nicht verwenden.“ Zu oft finden Kontrollen statt.

Schwarzangeln ist auch in Kassel ein Problem. Anfang Juli erwischten Fleischer und Alexander Lorch, Polizeihauptkommissar Alexander Lorch von der Wasserschutzpolizei, gleich sieben Schwarangler an der Fulda, die zwischen der Schleuse und Sandershausen ohne eine entsprechende Berechtigung angelten. Laut Lorch seien die Zahlen in den vergangenen Jahren konstant gewesen. 17 Fälle wurden an der Fulda im Raum Kassel registriert, 2017 wurden elf Schwarzangler angezeigt.

Strafrechtliche Folgen gibt im Falle des Waschbären jedoch nicht. Jürgen Wolf, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Nordhessen, sagt: „Es ist zwar sehr tragisch für das Tier, aber es handelt sich hierbei nicht um einen Strafbestand.“