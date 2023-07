„Haben keine Scheu mehr“: Waschbären killen Kaninchen im Vorderen Westen in Kassel

Anwohner berichten

Waschbären spazieren am helllichten Tag durch den Vorderen Westen: dieses hat Alexandra Schmidt kürzlich auf der Goethestraße aufgenommen.

Kassel gilt als Waschbärenhauptstadt Europas. Anwohner berichten nun von einer Zunahme der Population im Vordern Westen. Dort sollen sich die Tiere massiv ausbreiten.

Kassel – Besonders für die elfjährige Martha und ihre achtjährige Schwester Greta war es ein Schock: Als sie am Donnerstag ihr Zwergkaninchen Lissy füttern wollten, da war es nicht mehr in seinem Gehege im Hinterhof des Hauses an der Diakonissenstraße im Vorderen Westen.

Das Gehege war oben aufgedrückt worden und darin waren nur noch Spuren eines Kampfes in Form von Fellresten zu sehen. Die Überreste von Lissy lagen einige Meter weiter entfernt im Garten. Die Eltern der Mädchen, Alexandra Schmidt und Michael Nicolai, sind sich sicher, dass das Kaninchen Opfer von Waschbären geworden ist. Ein Marder hätte nicht geschafft, das Gehege einzudrücken, sagt Nicolai, der den Stall zuvor noch mit Kabelbindern zusätzlich gesichert hatte.

Waschbär-Experte Frank Becker aus Kassel stützt diese Vermutung. „Es ist bekannt, dass Waschbären Ställe aufbrechen und Kaninchen töten. Ebenfalls Hühner.“ Die Waschbären, die Allesfresser sind, würden auch den Großteil ihrer Beute fressen. In dem Garten im Vorderen Westen waren nur noch das Kaninchenfell und einige Knochen übrig.

Kein Einzelfall: Gina Weber aus der Herkulesstraße wurde vor zwei Wochen morgens um 6 Uhr von einer Nachbarin informiert, dass sich fünf Waschbären in ihren Freigehege befinden. Als sie beim Gehege ankam, hätten darin noch zwei Waschbären gesessen. Ein Zwergkaninchen sei bereits tot gewesen, das zweite Tier war verschwunden.

Zum Glück habe es sich in einem Gang verstecken können, sagt Gina Weber. Am Nachmittag sei das Kaninchen daraus hervorgekrochen. Seitdem lebt das Kaninchen, das völlig traumatisiert gewesen wäre, in der Wohnung. „Ich kann keinen Hasen mehr im Außengehege halten. Das wäre ja wie ein Büffet für die Waschbären“, sagt Gina Weber. Sie erzählt auch, dass aktuell fünf Waschbären auf dem Schulhof der Herkulesschule wohnen.

Das kann die achtjährige Greta bestätigen. Sie hat die Tiere dort auch schon gesehen. Aber nicht nur auf dem Schulhof laufen die Waschbären rum. Gretas Mutter Alexandra Schmidt hat mehrere Fotos und Videos von Waschbären gemacht, die am helllichten Tag über die Goethestraße spazieren. „Die haben keine Scheu mehr, weder vor Menschen noch vor kläffenden Hunden“, sagt Schmidt. Sie und Michael Nicolai leben seit 20 Jahren an der Diakonissenstraße. Dass es in Kassel Waschbären gibt, war für das Paar normal. In Bad Wilhelmshöhe, Harleshausen, Kirchditmold, am Brasselsberg oder in der Karlsaue. Aber nicht mitten im Vorderen Westen.

Waschbären in Kassel: „Eine gewisse Verängstigung ist da“

Dort habe die Population in jüngster Zeit massiv zugenommen, sagen die beiden. Nach den Zwischenfällen mit den Kaninchen seien einige Bewohner beunruhigt. „Eine gewisse Verängstigung ist da“, sagt Michael Nicolai. Ein Nachbar würde seine Katzen nachts nicht mehr rauslassen. Alexandra Schmidt vertritt die Ansicht, dass die Stadt sich zu dem Thema etwas einfallen lassen müsse.

Sie haben sich im Vorderen Westen eingerichtet: Das entstand an der Goethestraße.

Eine eklatante Zunahme von Problemen mit Waschbären sei in der Stadt Kassel nicht festzustellen, erklärt indes Stadtsprecher Sascha Stiebing auf Anfrage der HNA. Wenn sich Bürger mit Problemen mit Waschbären an die Stadt wenden, kläre man nach wie vor in erster Linie über den Umgang mit Waschbären auf und informiere über die notwendigen Handlungsempfehlungen.

So sei die Minimierung des Nahrungsangebotes das bisweilen erfolgreichste Mittel bei der Reduzierung der Waschbär-Population, so Stiebing. Hierbei wurde insbesondere die Installation von Schlössern an Abfallbehältern als sehr erfolgreich identifiziert. „Der Waschbär ist jedoch als Begleiter der menschlichen Einwohner in der Stadt etabliert“, so der Sprecher. Für den konkreten Einzelschutz vor unliebsamem Besuch der Kleinbären, sei das probate Mittel, bauliche Barrieren zu installieren. Einige Unternehmen haben sich in Kassel bereits auf solche Baumaßnahmen spezialisiert. Auch würden handelsübliche Vergrämungsmittel gute Erfolgsaussichten bieten. Die Stadt will den Waschbären aktuell jedenfalls nicht an den Kragen. „Die Beauftragung eines Jagdberechtigten ist die Ausnahme und stets das letzte Mittel“, sagt Stiebing.

„Es war zu erwarten, dass sie sich anpassen“

Frank Becker, der Gebäude mit Schutzeinrichtungen ausstattet, wundert es nicht, dass die Waschbären jetzt am helllichten Tag durch den Vorderen Westen spazieren. „Es war zu erwarten, dass sie sich anpassen.“

HNA-Redakteur Damai Dewert, der ebenfalls in dem Haus an der Diakonissenstraße lebt, berichtet, dass abends eine sechsköpfige Waschbären-Familie durch den Garten schlendert. „Die schauen den Leuten beim Grillen zu.“