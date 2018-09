AfD und Gegendemo in der Kasseler Innenstadt: Keine Bahnen, C&A dicht

Kassel. Wegen einer AfD-Kundgebung auf dem Opernplatz herrscht fast Ausnahmezustand in der Kasseler Innenstadt. C&A ist bereits seit 16 Uhr geschlossen – offiziell aus technischen Gründen.

Laut Augenzeugenberichten ist die Stimmung bisher friedlich. Von Seiten der Gegendemonstranten tönte immer wieder laute Musik. Laut Polizei sind schätzungsweise 2500 Gegendemonstranten gekommen. Die Zahl der Teilnehmer der AfD-Wahlkampfveranstaltung wird auf 40 Personen geschätzt.

+ Innerhalb der Absperrung: Hier findet die Afd-Wahlkampfveranstaltung in Kassel auf dem Opernplatz statt. © A. Berger

Die Absperrungen der Polizei beginnen direkt auf Höhe des Haltestellenhäuschens (Haltestelle: Friedrichsplatz). Innerhalb der Sperrung befinden sich die Eingänge des C&A sowie der Haupteingang des Kaufhofs.

HNA-Schätzungen zufolge sind des einige Hundert Gegendemonstranten, die sich auf der Oberen Königsstraße und am Opernplatz versammelt haben. Die Wahlkampfveranstaltung der AfD zur Landtagswahl in Hessen befindet sich noch im Aufbau. Ursprünglich sollte die Veranstaltung um 17.30 Uhr beginnen, doch jetzt gibt es offenbar durch den Menschenauflauf eine Verzögerung. Gegen 18 Uhr will die AfD vorraussichtlich starten.

Auch die Bahnen fahren nicht mehr durch die Fußgängerzone. Nicht nur AfD-Sympathisanten werden dort erwartet. Es wird auch eine Gegendemo geben.

In den Kaufhof kommt man nur noch über die Eingänge von der Neuen Fahrt. Auch die Außenterrasse vom Café Alex ist abgesperrt, da dort die Gegenkundgebung geplant ist.

Aufruf zu Demo gegen Rassismus

„Aufstehen gegen Rassismus – Für ein buntes Kassel“: Unter diesem Motto ruft der AStA, der Studierendenausschuss der Uni Kassel, für den Montag, 17 bis 20 Uhr, zu einer Demonstration auf dem Friedrichsplatz auf. Auch das Bündnis gegen Rechts will am Friedrichsplatz unter der Überschrift „Solidarität statt Hetze – #Wir sind mehr“ Flagge zeigen. Die Kundgebung richte sich gegen den AfD-Wahlkampf, teilen die Veranstalter mit.

+ Diese Info hängt an der Scheibe des C&A am Opernplatz. © nh

Die beiden AfD Kreisverbände Kassel Stadt und -Land veranstalten heute ab 17.30 Uhr eine Kundgebung zur hessischen Landtagswahl auf dem Opernplatz mit Teilnehmern aus dem AfD-Bundesvorstand.

