Wegen Plakatkampagne: Wintershall kritisiert Innenminister Seehofer

Wirbt für Toleranz: Wintershall Vorstandsvorsitzender Mario Mehren hängt ein Schild für die Toleranz-Kampagne am Eingang der Zentrale in Kassel auf.

Eine Plakatkampagne des Innenministeriums fordert Ausländer auf, in ihre Heimatländer zurückzukehren. Da sich diese auch an Menschen aus Russland richtet, protestiert nun Wintershall.

Der Vorstandsvorsitzende des Kasseler Erdöl- und Erdgasproduzenten Wintershall, Mario Mehren, hat sich in einem Brief an den Bundesinnen- und Heimatminister Horst Seehofer (CSU) gewandt, um gegen eine Plakatkampagne des Ministeriums zu protestieren. Stein des Anstoßes ist ein großformatiges Plakat, mit dem die Behörde für eine Rückkehr von Deutschland ins Ausland wirbt.

Mehren kritisiert in seinem Brief, der unserer Zeitung vorliegt, dass unter anderem am ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ein Plakat Menschen aus Russland in russischer Sprache dazu auffordere, ins Heimatland zurückzukehren. „Nur wenige hundert Meter entfernt direkt vor unserer Unternehmenszentrale, in der seit mehr als 25 Jahren Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die aus Russland stammen.“ Auf sie wirke das Plakat „äußerst irritierend“. Für viele Russinnen und Russen, die in Kassel lebten, seien die Stadt und Deutschland längst zu ihrer Heimat geworden. Sie trügen entscheidend zur Wirtschaftskraft Kassels und zum kulturellen Leben bei.

+ Innenminister Seehofer © dpa „Für all diese Mitbürger und viele unserer Kollegen wirkt das Plakat Ihres Ministeriums daher provokativ“, wirft Mehren Seehofer vor. Er betont in dem Schreiben, dass das Unternehmen Wintershall und auch dessen Firmenzentrale in Kassel von Vielfalt profitierten und von der engen Zusammenarbeit zwischen deutschen und russischen Kollegen lebten.

„Seit fast 30 Jahren arbeiten wir eng mit russischen Partnern zusammen und schaffen gemeinsam Versorgungssicherheit für Deutschland und Europa. Das spiegelt sich auch in unseren deutsch-russischen Teams hier in Kassel“, so Mehren weiter. Und betont, dass Wintershall ein wichtiger Steuerzahler und einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region sei.

Erst kürzlich hatte Wintershall mit anderen Unternehmen aus der Region die Kampagne „Offen für Vielfalt - Geschlossen gegen Ausgrenzung“ initiiert, für die ebenfalls mit Plakaten geworben wird. Für viele in Kassel und auch Reisende auf dem ICE-Bahnhof müsse es „grotesk“ wirken, dass ein Plakat dieser Unternehmensinitiative direkt auf dem gegenüberliegenden Gleis zum Rückkehr-Plakat Seehofers hänge. Eine Reaktion auf den Brief stehe noch aus, teilte der Pressesprecher von Wintershall, Michael Sasse.

Hintergrund: Plakate in sieben Sprachen verwendet

Mit der Kampagne sollen laut Innenministerium „ausreisepflichtige“ Menschen angesprochen werden. Dazu zählen beispielsweise Ausländer, deren Aufenthaltstitel abgelaufen ist oder deren Asylantrag abgelehnt wurde. Im Rahmen der Kampagne „Returning from Germany“ können sie finanzielle Unterstützung für Kosten wie Miete, Bau- und Renovierungsarbeiten bis Ende des Jahres beantragen, wenn sie freiwillig aus Deutschland in ihr Heimatland zurückkehren. Die Plakate werden laut Innenministerium in sieben Sprachen verwendet: Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Russisch, Paschtu und Farsi. (nis)