Wegen Schadstoffen: Kasseler Fackelteich-Kleingärtner ziehen um

Kassel/Unterneustadt. Einstimmig spricht sich Projektbeirat dafür aus, das schadstoffbelastete Gelände des Kleingartenvereins Fackelteich aufzugeben. Die Kleingärtner sollen auf eine Ausgleichsfläche umziehen.

Aller Voraussicht nach wird die Kleingartenanlage Fackelteich, die seit Sommer 2016 wegen der Verunreinigung des Bodens als Altlast eingestuft ist, von den Kleingärtnern aufgegeben. Einstimmig hat sich jetzt der Projektbeirat dafür ausgesprochen, dass die knapp 300 Kleingärtner das durch Blei und Kohlenwasserstoffe verunreinigte Gelände verlassen und zum Ausgleich auf eine andere Fläche im Stadtgebiet umziehen sollen.

„Der gärtnerische Weg in eine gesundheitlich unbedenkliche Zukunft für die Mitglieder des Kleingartenvereins Fackelteich ist geklärt, wenn die Sanierungsverantwortlichen Land Hessen und Stadt Kassel der Empfehlung des Projektbeirats folgen“: So hat dies am Montag Joachim Schleißing (Grüne), Ortsvorsteher in der Unterneustadt und Vorsitzender des Projektbeirats Altlastsanierung Gelände Fackelteich, ausgedrückt. Der Projektbeirat, dem auch Vertreter des Vereins sowie der Kleingärtnerverbände auf Stadt-, Kreis- und Landesebene angehören, hat demnach beschlossen, dass die öffentliche Hand den Fackelteich-Kleingärtnern „eine angemessene Ausgleichsfläche im erreichbaren Nahbereich des Vereins“ zur Verfügung stellt. Die Mitglieder seien sich einig gewesen, dass diese Variante den Mitgliedern den schnellsten Weg eröffne, um wieder ohne gesundheitliche Bedenken gärtnern zu können.

Auf welche Fläche(n) der KGV Fackelteich im Stadtgebiet umziehen soll, steht noch nicht fest, sagte Schleißing. Jedoch gebe es bereits Angebote, die von den Mitgliedern akzeptiert würden.

Alles andere würde teurer

Formal sei der Beschluss des Projektbeirats nicht bindend. Jedoch halte er es für sehr unwahrscheinlich, dass Land Hessen und Stadt Kassel als Sanierungsverantwortliche sich dagegen entscheiden, betonte Schleißing. Andere Sanierungsvarianten würden für die Gärtner deutlich länger dauern und für die Verantwortlichen teurer werden.

Wie berichtet, hatten die Fackelteich-Kleingärtner im Juli ihr 90-jähriges Bestehen gefeiert. Vereinsvorsitzender Michael Zaun hatte im Vorfeld einen Umzug des Vereins nicht ausgeschlossen. Für ihn und die Mitglieder habe erste Priorität, den Verein zu erhalten. Zweite Priorität habe, dass die Kleingärtner am bisherigen Standort bleiben könnten. Eine wichtige Rolle, sich für den Umzug zu entscheiden, wird wohl die Zeitfrage gespielt haben. Bei einer umfangreichen Bodensanierung, die eine Wiedernutzung erlaubt hätte, hätten die Mitglieder vier bis sechs Jahre nicht gärtnerisch tätig sein können. Zudem standen dafür Kosten von mehr als 20 Millionen Euro im Raum. Was nach Auszug der Gärtner aus dem Facktelteich-Gelände wird, ist aber noch völlig unklar.