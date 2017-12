Wegen Schneefall und Glätte: Mehr als 65 Unfälle in Nordhessen

Busverkehr in Kassel wurde komplett eingestellt - Ruhige Lage in Südniedersachsen

+ © Fischer/HNA Auf vielen Straßen in Nordhessen kam es - wie hier in Kassel - wegen des anhaltenden Schneefalls zu Verkehrsbehinderungen. © Fischer/HNA

Anhaltender Schneefall hat am Sonntag in Kassel für Probleme im öffentlichen Nahverkehr gesorgt. Zudem kam es in Nordhessen zu zahlreichen Unfällen. In Südniedersachsen blieb die Lage dagegen ruhig.