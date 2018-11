Angst vor Mieterhöhungen in der Belgischen Siedlung in Kassel

Mieter der Belgischen Siedlung im Kasseler Stadtteil Wehlheiden fühlen sich schlecht informiert und haben Angst vor Mieterhöhungen.

Vor genau einem Jahr, am 30. November 2017, hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) einen Kaufvertrag mit der Deutschen Invest Immobilien GmbH abgeschlossen. Der Eigentümerwechsel für 74 Häuser erfolgte allerdings erst im April 2018.

Gleich im Dezember 2018 habe der Vorstand des Mietervereins versucht, mit dem neuen Eigentümer Kontakt aufzunehmen, so der Vorsitzende Johannes Werner. Seitens des neuen Eigentümers habe man zugesagt, sich den Mietern vorstellen zu wollen. „Leider ist es bisher bei dieser Absichtsäußerung geblieben. Die Mieter kennen von dem neuen Eigentümer bisher nur den Namen.“

Zu der Jahreshauptversammlung habe der Mieterverein den neuen Eigentümer eingeladen, so Werner. Mit Verweis, das Sanierungskonzept sei noch nicht fertig, habe dieser aber kurzfristig abgesagt. Dass es kein Konzept für die Siedlung gebe, könnten die Mieter allerdings kaum glauben. Die Handwerker seien bereits in den leer stehenden Häusern seit mehreren Wochen am Arbeiten. „So bestehen die Sorgen über Modernisierungen, welche die momentan noch günstigen Mieten erheblich in die Höhe treiben könnten, weiterhin“, sagt Werner. Luxussanierungen seien nach den Mieterschutzklauseln, welche die Bima dem neuen Eigentümer mitgegeben hat, zwar ausgeschlossen, der Weiterverkauf der Häuser sei aber nach fünf Jahren möglich.

Auf Anfrage erklärt Katja Müller, Marketingreferentin der Deutsche Invest Immobilien GmbH, dass man derzeit noch keine definitiven Aussagen zu der Sanierung der einzelnen Häuser machen könne. „Unser Konzept dazu ist noch nicht endgültig verabschiedet.“ Man könne nur sagen, dass „wir keine Luxussanierung“ machen wollen. Der Wohnraum für die Mieter solle erhalten bleiben und auf einen den „heutigen Ansprüchen entsprechenden technischen Standard“ saniert beziehungsweise entwickelt werden, so Müller.

„Wir sind keine Heuschrecke.“ Sobald das Sanierungskonzept final verabschiedet ist, werde man dazu informieren und Fragen dazu beantworten. Mit künftigen Modernisierungsmaßnahmen würden die Mieten sicherlich steigen, aber nur moderat. Derzeit zahlen laut Müller die Mieter eine Durchschnittsmiete von 5,18 Euro/Quadratmeter (kalt). Die einzelnen Mieten variieren allerdings stark. Sie liegen zwischen 4,22 Euro und 8,50 Euro, so Müller. Nach dem Kauf der Wohnanlage habe man die Miete für ein Haus erhöht, zum 1. Oktober 2018 – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften. Weitere Mieterhöhungen habe es bislang nicht gegeben.

Der Eigentümer habe auch nicht vor, die einzelnen Häuser zu verkaufen, obwohl es dafür viele Anfragen gebe. „Wir planen, die Häuser langfristig im Bestand zu halten.“ Die Bima habe allerdings nicht alle 76 Häuser an die d.i.i.-Gruppe verkauft. Zwei Häuser seien durch die Vorbesitzerin separat veräußert worden.

Wohnen zwischen Blumen und Soldaten

Vor 60 Jahren entstand in Kassel die Gartenstadt Auefeld, die an die belgische Siedlung grenzt. Hintergründe und die Geschichte zu diesem Gebiet finden Sie in unserer Multimediareportage.