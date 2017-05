Freie Fahrt auf der Schönfelder Straße: Was es dennoch zu beachten gibt

Waren noch am Sonntag mit der Fahrbahnmarkierung beschäftigt: Die Straßenbauer (von links) Uwe Baumecker, Nti Michael-Sono, Herbert Rüppel und Rainer Mehlberg an der Kreuzung Schönfelder Straße / Wilhelmshöher Allee.

Kassel. Nach fast 15 Monaten ist die Großbaustelle Schönfelder Straße am Wochenende abgeschlossen worden. Seit den Morgenstunden herrscht wieder freie Fahrt.

„Alles liegt im Rahmen. Wir werden auf jeden Fall fertig“, sagte Lars Tepel, der die Arbeiten für die Stadt Kassel koordiniert, am Sonntag. Den Tag über wurden noch auf dem neuen Asphalt Markierungsarbeiten auf der Schönfelder Straße zwischen Düsseldorfer Hof und Wilhelmshöher Allee erledigt.

Nach Tepels Angaben soll die Schönfelder Straße ab Montagmorgen gegen 5 Uhr wieder in beide Richtungen befahrbar sein. In Betrieb werde dann auch wieder die Ampelanlage an der Ecke Tischbeinstraße/Kohlenstraße sein. Die neue Ampel an der Ecke Sternbergstraße/Schönfelder Straße solle am Montagmittag den Betrieb aufnehmen, kündigte Tepel an. Gegen 14 Uhr werde schließlich auch die Ampel an der Ecke Tischbeinstraße/Frankfurter Straße umgestellt.

In diesem Zusammenhang bittet Tepel die Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht. Denn mit der Umstellung muss beim Linksabbiegen von der Frankfurter in die Tischbeinstraße wieder auf den Gegenverkehr geachtet werden – auch auf Busse und Straßenbahnen. Das war seit März 2016 während der Umleitungen nicht notwendig.

+ Die neue Ampel und Linksabbieger-Regelung. Um die komplette Grafik sehen zu können, bitte das Bild in der rechten oberen Ecke vergrößern. © HNA

Um auf die geänderte Ampelschaltung am Weinberg aufmerksam zu machen, will die Verkehrsbehörde ab Montag gegen 14 Uhr eine LED-Tafel in Höhe der Heckerstraße aufstellen (Text: „Signalschaltung geändert/Linksabbieger Gegenverkehr beachten“). Wegen der Tafel am Fahrbahnrand sei in diesem Abschnitt nur eine von zwei Fahrspuren nutzbar. Die Tafel soll wieder abgebaut werden, wenn sich alle an die Regelung gewöhnt haben.

Die Baustelle Schönfelder Straße sei damit abgeschlossen, erklärte Lars Tepel. Erledigt werden müssten lediglich noch Restarbeiten auf den Gehwegen. Diese Arbeiten würden aber zu keinerlei Einschränkungen im Straßenverkehr führen. Wie berichtet, hatte der Regen am Freitag noch einmal für eine unfreiwillige Pause bei den Arbeiten gesorgt. Das ursprünglich geplante Ziehen erster Linien für die Fahrbahnmarkierung musste verschoben werden. Deshalb waren die Markierer an beiden Wochenendtagen im Einsatz, um für freie Fahrt ab Montag zu sorgen.