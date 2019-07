Bewohner schlief: Einbrecher in Kassel kommt über Baugerüst

Während ein Mann in seiner Wohnung in Wehlheiden schlief, nutzte ein Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch ein gekipptes Fenster, um in seine Wohnung einzusteigen.

Gegen 23 Uhr sei der Eigentümer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Emilienstraße am Dienstag ins Bett gegangen. Aufgrund der Wärme ließ er sein Wohnzimmerfenster in gekippter Stellung, teilt Polizeisprecher Jörg Dämmer mit. Ein Baugerüst, das derzeit am Haus steht, dürfte sich der Täter zunutze gemacht haben, um in die Wohnung einzusteigen.

Als der Wohnungsinhaber am Mittwoch um 6.30 Uhr aufgestanden ist, stellte er den Verlust eines roten Laptops der Marke Dell, zweier Mobiltelefone der Marke Samsung S4 in rot und Galaxy A3 in rosa, eines weißen IPhones und eines grau/beigen Rucksacks der Marke Tantonka fest. Die Wohnung verließ der Täter vermutlich über die Wohnungs- und Haustür.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.