Einbrecher wirft Gullydeckel gegen Tankstelle in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Die Polizei sucht einen Täter, der in die Tankstelle in der Gräfestraße einbrechen wollte. © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Mithilfe eines Gullydeckels versuchte ein Täter am Dienstagabend um 22.40 Uhr in eine Tankstelle in der Gräfestraße/Ecke Schönfelder Straße (Wehlheiden) einzubrechen.

Kassel - Mehrfach habe der Einbrecher den Kanaldeckel gegen die große Scheibe der Tankstelle geworfen, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake. Dabei gelang es ihm aber nicht, die Scheibe einzuschlagen, weshalb er keine Beute machte, aber einen Schaden von 500 Euro anrichtete.

Anwohner waren auf den Einbruchsversuch aufmerksam geworden und hatten sofort die Polizei alarmiert. Bei der Fahndung fehlte von dem in Richtung Fröbelstraße geflüchteten Täter bereits jede Spur.

Beschreibung: Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß, schmächtig, blonde mittellange Haare, Mundschutz, helles T-Shirt, helle Jeans, schwarze Handschuhe, hatte eine Plastiktüte dabei, mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Die Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kripo. Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100. (use)