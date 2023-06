Mann entreißt Frau die Handtasche und flüchtet ohne Schuhe

Von: Kathrin Meyer

Teilen

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr auf der Virchowstraße unweit der Helios Kliniken einer Frau die Handtasche entrissen. (Symbolbild) © Carsten Rehder /dpa

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr auf der Virchowstraße unweit der Helios Kliniken einer Frau die Handtasche entrissen.

Wehlheiden – Laut Polizei näherte sich der Mann seinem Opfer von hinten und konnte der 38-Jährigen nach einem kurzen Gerangel die Tasche entreißen.

In der Tasche befanden sich persönliche Gegenstände sowie Ausweisdokumente und Bankkarten. Mit der entrissenen Handtasche floh der Täter zunächst in die Bergmannstraße in Richtung Jäckhstraße. Auf Höhe der Bergmannstraße 54 verlor der Räuber auf der Flucht seine beiden pantoffelähnlichen Schuhe und setzte seine Flucht barfüßig fort.

Da die Fahndung bislang ohne Erfolg blieb, bittet die Polizei Zeugen darum Hinweise auf den Täter oder seinen Verbleib zu geben.

Die ausgeraubte Kasselerin konnte den unbekannten Mann wie folgt beschreiben: Arabischer Phänotyp, 25 bis 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, normale Statur, kurze und schwarze Haare. Zum Zeitpunkt der Tat war der Mann laut Zeugin mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen, langen Sporthose bekleidet. (Kathrin Meyer)

Hinweise: 05 61/91 00