Lidl baut in Wehlheiden: Neuer Markt wird doppelt so groß

Discounter mit Erweiterungsplänen: Lidl will seinen bisherigen Markt an der Kohlenstraße abreißen und an gleicher Stelle einen deutlich größeren Neubau errichten.

Wehlheiden. Der Discounter Lidl will sich im Stadtteil Wehlheiden deutlich vergrößern: Der bisherige Markt an der Kasseler Kohlenstraße soll abgerissen und durch einen neuen Markt mit 1510 Quadratmetern Verkaufsfläche ersetzt werden.

Mit dem Neubau möchte Lidl seine Verkaufsfläche verdoppeln. Zudem plant der Discounter eine rund 1000 Quadratmeter große Nebenfläche für Lager, Toiletten und Anlieferung auf dem Gelände.

Planerisch steht das Verfahren für die gewünschte Erweiterung noch am Anfang. Nach dem Magistrat hatte am Donnerstagabend aber auch der Stadtentwicklungsausschuss grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Mit großer Mehrheit trugen die Ausschussmitglieder den Aufstellungsbeschluss mit. Die Entscheidung darüber wird am Montag, 25. September, in der Stadtverordnetenversammlung fallen.

Nur die Kasseler Linke lehnte die Pläne ab. Im fußläufigen Einzugsgebiet des Lidl-Marktes an der Kohlenstraße befinden sich ein Rewe-, ein Aldi- und ein Edeka-Markt, betonte die Stadtverordnete Violetta Bock. „Wir sehen das sehr kritisch“, sagte die stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Kasseler Linken. Der Umsatz in diesem Bereich werde sich kaum verändern. Es gehe bei der Erweiterung des Marktes daher nur um eine Verdrängung zulasten anderer Unternehmen.

Die Stadt Kassel habe bei der an diesem Standort geplanten Erweiterung grundsätzlich keine Bedenken, betonte Volker Mohr, Leiter Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz. Allerdings werde man bei der Planung und auch später darauf achten, dass die vorgesehene Lagerfläche auch als solche genutzt werde und nicht als zusätzliche Verkaufsfläche zum Einsatz komme. Ein Vorteil sei, dass durch den Neubau die Verkehrs- und Parkraumsituation neu geordnet werde. So soll es künftig nur noch eine Zufahrt von der Kohlenstraße zum Markt geben, kündigte Mohr an.