Bahn frei auf dem Helleböhnweg: Kassels längste Fahrradstraße ist fertig

Von: Thomas Siemon

Bahn frei auf dem Helleböhnweg: Markus Funke (Abteilungsleiter Straßenplanung im Rathaus) und Baurat Christoph Nolda (rechts) auf der neuen Fahrradstraße, die am Westfriedhof vorbeiführt. © Andreas Fischer/nh

Die letzte rote Farbmarkierung am Übergang zur Heinrich-Schütz-Allee ist getrocknet. Ab sofort kann Kassels längste Fahrradstraße auch offiziell genutzt werden.

Kassel – Die Radstraße verläuft durchgängig auf dem Helleböhnweg. Die Route bietet auf einer Strecke von 1,8 Kilometern vom Naturschutzgebiet Dönche, am Westfriedhof vorbei, über die Eugen-Richter-Straße bis nach Wehlheiden eine komfortable Verbindung.

Unter anderem entlang der ehemaligen Panzerstraße, wo es sich jetzt deutlich besser radeln lässt als über die bisherigen Betonplatten mit breiten Fugen und entsprechenden Unebenheiten.

Die Bauarbeiten für die Umgestaltung zur Fahrradstraße haben im Oktober 2022 begonnen, die Kosten belaufen sich nach Angaben der Stadt auf 1,8 Millionen Euro, es gab Fördermittel vom Land Hessen in Höhe von 1,1 Millionen Euro.

Die Grafik zeigt die fertiggestellte Fahrradstraße. © HNA Grafik

Der Helleböhnweg sei ein weiterer Baustein aus dem Katalog, den die Kasseler Stadtverordneten zum Thema Radverkehr beschlossen haben, sagte Baudezernent Christof Nolda (Grüne) beim Ortstermin. Vom Königstor über die Verlängerung an der Goethestraße Richtung Heinrich-Schütz-Schule bis zum Philosophenweg seien die nächsten Etappen bereits geplant. Der obere Teil des Helleböhnwegs kann weiter bis zum Friedhofseingang von Anliegern genutzt werden.

In der Verbindung nach Wehlheiden soll der Helleböhnweg ähnlich wie andere Fahrradstraßen nicht vom Durchgangsverkehr genutzt werden. Anlieger dürfen das aber. Dazu zählt auch das Quartier Glockenbruchweg. Für diese Regelung hatte sich unter anderem der Ortsbeirat eingesetzt. Auch beim Thema Parkplätze sei man auf verschiedene Wünsche während des Beteiligungsprozesses eingegangen, so Nolda.

Mit dem Bau der Fahrradstraße wurde nach Angaben der Stadt auch eine Engstelle unterhalb der alten Bahnbrücke am Helleböhnweg angepasst. Der Gehweg dort ist jetzt breiter und hat abgesenkte Bordsteine. Ganz neu ist die Beleuchtung im oberen Teil der Fahrradstraße. Die Laternen funktionieren bereits im konventionellen Betrieb, sollen demnächst aber nachgerüstet werden. Noch sind dafür zwei Firmen im Rennen. Ziel ist es, dass die Laternen per Sensor darauf reagieren, ob Fußgänger oder Radfahrer unterwegs sind und dann die Beleuchtung hochfahren. Von schwach auf normal. So wolle man Energie sparen und unnötige Lichtverschmutzung vermeiden. Nach Angaben der Stadt ist das ein Pilotprojekt, dem weitere folgen sollen. (Thomas Siemon)