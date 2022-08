Wehlheider Kirmes 2022: Alle Infos zu den Öffnungszeiten, dem Programm und den Parkverbots-Bereichen

Von: Marie Klement

Beim Zissel machten die Wehlheider bereits Werbung für ihr Fest. © Andreas Fischer/nh

Zum 72. wird in diesem Jahr die Wehlheider Kirmes in Kassel gefeiert - nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie. Hier finden Sie alle wichtigen Infos.

Kaum ist der Zissel vorbei, wartet auch schon das nächste Volksfest in Kassel auf seine Besucher: die Wehlheider Kirmes. Wir geben in unserem Fragen-und-Antworten einen Überblick:

Wann findet die Wehlheider Kirmes in Kassel statt?

In diesem Jahr findet die Wehlheider Kirmes vom 12. bis 15. August statt. Der Festplatz hat allerdings nur von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. August 2022, geöffnet. In den Wehlheider Kneipen gibt es auch am Montag (15. August) noch Programm.

Der Termin der Wehlheider Kirmes ist übrigens gut zu merken: Traditionell findet sie immer zwei Wochen nach dem Zissel statt.

Wo findet die Wehlheider Kirmes 2022 statt?

Anders als in den Vor-Corona-Jahren werden die Kohlen- und Tischbeinstraße nicht für das Volksfest gesperrt. Nur der vordere Teil des Georg-Stock-Platzes wird zum Festplatz. Nichts ändern wird sich in den Wehlheider Kneipen - wie der Backstube und dem Düsseldorfer Hof. Dort wird die Kirmes in altbekannter Form mit jeder Menge Live-Musik gefeiert.

Was ist in diesem Jahr bei der Wehlheider Kirmes sonst noch anders?

Die Wehlheider Kirmes in Kassel wird in diesem Jahr nur in abgespeckter Form gefeiert. Es gibt also keinen Umzug. Der Grund: Nach der Corona-Zeit, in der die Wehlheider Kirmes ausgefallen war, muss sich die Kirmesgemeinschaft der Turngemeinde Wehlheiden (TGW) neu organisieren. Der Verein hat zwei Jahre keine Einnahmen durch die Kirmes gehabt und will daher finanziell nicht in Schieflage geraten.

Heidi Reimann von der Kirmesgemeinschaft glaubt aber fest daran, dass die 73. Wehlheider Kirmes im nächsten Jahr wieder mit einem Umzug gefeiert werden kann.

Welche Fahrgeschäfte gibt es bei der Wehlheider Kirmes?

Auf dem Georg-Stock-Platzes gibt es Essen und Getränke - und natürlich auch Fahrgeschäfte. In diesem Jahr allerdings nur ein Kinderkarussell und Bungee-Jumping.

Bis wann darf bei der Wehlheider Kirmes gefeiert werden?

Dafür gibt es feste Zeiten, die vom Kasseler Ordnungsamt überwacht werden. Hier gibt es einen Überblick:

Kirmes-Tag Ausschank an den Ständen (Gaststätten sind ausgenommen) Live-Musik Standmusik und Fahrgeschäfte Freitag 12. August bis 2 Uhr bis 24 Uhr bis 1 Uhr Samstag 13. August bis 2 Uhr bis 24 Uhr bis 1 Uhr Sonntag 14. August bis 1 Uhr (Georg-Stockplatz bis 21 Uhr) Uhr bis 23 Uhr bis 23 Uhr Montag 15. August bis 1 Uhr bis 23 Uhr bis 23 Uhr

Gibt es ein Programm für die Wehlheider Kirmes?

Das gibt es natürlich. Hier gibt es die Übersicht, was an welchem Tag wann und wo stattfindet:

Das Programm vom Freitag 12. August:

Ab 12 Uhr Kirmesauftakt auf dem Georg-Stockplatz mit den Wehlheider Bürgermeisterpaaren, Oberbürgermeister Christian Geselle und den Wehlheider Kirmesburschen und -mädchen.

Ab Mittag: Fahrgeschäfte und Buden auf dem Festplatz sind geöffnet.

Ab 19 Uhr Traditionelles Anblasen der Kirmes in allen Wehlheider Gaststätten mit den Kirmesmädchen, Kirmesburschen und Ausschank des Kirmesschnapses.

Ab 19 Uhr: Steven Stealer Band in der Backstube

Ab 20 Uhr: Madison Eventband im Düsseldorfer Hof

Das Programm am Samstag 13. August:

Ab Mittag: Fahrgeschäfte und Buden auf dem Festplatz sind geöffnet.

Ab 19 Uhr Georg-Stockplatz: DJ Sascha

Ab 19 Uhr Udos Biergarten (Kohlenstraße): Only 4 you Eventband

Ab 19 Uhr Backstube: Herr Müller & Riehl – Die Akustikkomplizen

Ab 20 Uhr Düsseldorfer Hof: Madison Eventband

Ab 21:30 Uhr Backstube: Fiasko Dog

Das Programm am Sonntag 14. August

Ab 10:30 Uhr: Gottesdienst im Biergarten auf dem Georg-Stockplatz

Ab 11:30 Uhr: Frühschoppen im Biergarten auf dem Georg-Stockplatz

Ab Mittag: Fahrgeschäfte und Buden auf dem Festplatz sind geöffnet.

Ab 14 Uhr: „Kinderkirmes und Spielfest” am Heimbach hinter der Backstube

Ab 17:30 Uhr Düsseldorfer Hof: Blasorchester TSV ´91 Kassel-Oberzwehren, Freunde der Egerländer Blasmusik

Ab 19 Uhr Backstube: Spanischer Abend mit passender Musik

Ab 21 Uhr: Lichterfest am Heimbach mit Lampionumzug von Kohlenstraße / Kochstraße

Das Programm am Montag 15. August

Am Montag ist kein Betrieb mehr auf dem Festplatz Georg-Stockplatz.

Ab 19 Uhr Backstube: Live-Musik

Ab 21 Uhr Düsseldorfer Hof: Die Reiner Irrsinn Show

Abends: Traditionelles Eisbein- und Rippchenessen in allen Wehlheider Gaststätten

Welche Straßensperrungen gibt es während der Wehlheider Kirmes 2022?

Der Aufbau am Kirchweg und am Georg-Stock-Platz findet laut Kirmesteam statt ab 11. August 2022, 8 Uhr, der Abbau am 15. August 2022, bis 18 Uhr. Ansonsten gibt es nach Angaben der Stadt Kassel folgende Straßensperrungen und Parkverbote:

Straßensperrung: Kirchweg zwischen Kohlenstraße und Hentzestraße - gültig von Mittwoch, 10. August, bis Dienstag, 16. August

Straßensperrung: Kurt-Kersten-Platz zwischen Tischbeinstraße und Paul-Nagel-Straße - gültig von Mittwoch, 10. August, bis Dienstag, 16. August

Parkverbot: Kirchweg vor Hausnummer 9−13

Parkverbot: Kohlenstraße vor dem Gebäude Kirchweg 1 sowie vor Hausnummer 11−13

Parkverbot: Ludwig‐Mond‐Straße zwischen Sternbergstraße und Zwehrener Weg

Parkverbot: Zwehrener Weg vor der Gaststätte „Düsseldorfer Hof“

Parkverbot: Zwehrener Weg zwischen Strindbergstraße und Ludwig‐Mond‐Straße

Parkverbote gelten natürlich auch auf den beiden Veranstaltungsflächen. Zusätzlich werden Haltverbot-Schilder in den oben genannten Bereichen aufgestellt, der Gültigkeitsbeginn ist allerdings unterschiedlich. Laut Polizei werden Fahrzeuge bei Verstößen abgeschleppt. Dies gilt laut der Organisatoren vor allem in dem verkehrsberuhigten Bereichen Hentzestraße, auf der Kantstraße, am Kirchweg, auf der Kochstraße, auf der Sternbergstraße und auf der Friedenstraße.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Wehlheider Kirmes in Kassel?

Es gibt zwei Haltestellen, von denen aus Besucher das Fest gut erreichen:

Haltestelle Kohlenstraße. Wird angefahren von den Bussen der Linien 12, 13 und 25. Entfernung zum Festplatz: etwa 100 Meter.

Haltestelle Kirchweg – Wehlheider Platz. Wird angefahren von den Trams der Linien 1, 3 und 7 sowie von den Nachtschwärmern 25 und NT4. Entfernung zum Festplatz: etwa 5 Minuten zu Fuß.

Hier geht es zur offiziellen Website der Wehlheider Kirmes.