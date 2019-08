Wehlheider Kirmes in Kassel: Festtage starten mit Glockengeläut

Die Wehlheider Kirmes ist eröffnet, sie lädt bis einschließlich Montag zum Feiern ein. Die Organisatoren der Kirmesgemeinschaft hoffen wieder auf zahlreiche Besucher.

Kirmes hat mit dem Bewahren von Tradition zu tun. Zumal in Wehlheiden, wo am Freitagvormittag bereits die 71. Auflage der Großen Kirmes eröffnet worden ist. Bis einschließlich Montag wird jetzt wieder im Stadtteil gefeiert. Zehntausende Besucher werden erwartet.

Die Wehlheider Kirmes hat eine weitere Tradition. Denn bereits im dritten Jahr – und deshalb sei es nun auch eine Tradition, meinte Sascha Guth von der Kirmesgemeinschaft – hat Oberbürgermeister Christian Geselle die Festtage eingeläutet. Um 11.32 Uhr ließ der OB die goldene Glocke – angebunden an einen von Kirmesmädchen gehaltenen Balken – ertönen. Dessen Aufschrift ist ebenfalls lange Kirmestradition: „Wehlheider Jungen vähle besungen sinn und bliewen.“

Wehlheider Kirmes sei das Beste, was Kassel zu bieten habe

Nach dem Geläut gab wieder die Blaskapelle den Ton an. Einmal in Feststimmung, meinte OB Geselle, die Wehlheider Kirmes sei das Beste, was Kassel zu bieten habe. Noch dazu im besten Kasseler Stadtteil. Froh sei er darüber, dass der Stockplatz für die Kirmes wieder mehr genutzt werden könne.

Die Untersuchung nach Kampfmitteln sei abgeschlossen, das Haus zur Schönfelder Straße hin sei abgerissen. Noch aber sei das Gelände nicht komplett verdichtet. Deshalb könnten noch nicht alle Bereiche des Platzes belastet werden. Im Herbst soll nach Geselles Angaben der städtebauliche Wettbewerb für das Areal beginnen. Er wolle, dass nur der Rand bebaut werde. „Wir brauchen den Stockplatz für die Kirmes.“

Bei Dirk Reimann, dem Vorsitzenden der Kirmesgemeinschaft, stieß die Ankündigung des OB auf offene Ohren. Auch er wünsche sich eine weitere Nutzung des Platzes für die Kirmes, schon im nächsten Jahr „mit einer schönen Front mit zwei oder drei Fahrgeschäften“. Dass am Freitagmorgen nur eine „Rumpftruppe“ der sonst so imposanten Wehlheider Kirmesburschen und -mädchen anwesend sein könne, hänge damit zusammen, dass sie inzwischen in dritter und vierter Generation aktiv seien und sich viele deshalb am Vormittag um ihre Kinder in Schule und Kita kümmern müssten, erklärte Reimann.

„Lebenswert, liebenswert und lebensfroh“

Die Eröffnung feierten auch der alte und neue Bürgermeister Lothar Ziegler, Dorfpolizist Erich Kühn, Kirmesvadder Christian Wunschinski und Harald Gilfert, der Vorsitzende der über 1300 Mitglieder zählenden Turngemeinschaft (TG), mit. Wehlheiden sei der Kasseler Stadtteil mit den drei „L“, meinte Gilfert.

Diese stünden für „lebenswert, liebenswert und lebensfroh“. Ganz in diesem Sinne soll die Kirmes bis Montagabend, wenn zum Abschluss der Lampion- und Fackelzug zum Lichterfest am Heimbach startet, wieder mit vielen Freunden und Besuchern gefeiert werden. Auch das ist natürlich gute Tradition in Wehlheiden.

Programm bis Sonntag

Samstag

15.30 bis 17 Uhr: Festumzug

17 Uhr: Vorstellung des neuen Bürgermeisterpaares auf der Bühne Kohlenstraße

18 Uhr: Only4you Eventband (Udo’s Biergarten, Kirchweg)

19 Uhr: Anblasen der Kirmes bei den Wirten

19 Uhr: Rockseidank im Biergarten der Backstube

19.30 Uhr: Jennes auf der Bühne Kohlenstraße

20 Uhr: Madison im Düsseldorfer Hof

20 Uhr: Bettyford (Bleibtreu)

20 Uhr: Joshua Patron (Fiasko)

23 Uhr: Rockhead im Fiasko

Sonntag

9.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst auf der Bühne Kohlenstraße

10.30 Uhr: Bürgerfrühschoppen am Bleibtreu

12 Uhr: TSV Oberzwehren Blasmusik, Düsseldorfer Hof

14 Uhr: Kids on Stage, Bühne Kohlenstraße

14 Uhr: Feuerwehrkapelle Niestetal in Udo’s Biergarten

15 Uhr: Sunny Blue Sky im Biergarten der Backstube

16 Uhr: SanMir am Bleibtreu

17 bis 19 Uhr: Zapfen für den guten Zweck – TGW Handballer im Hütt-Bierstand, Kohlenstraße 2

17 Uhr: Dritter am Bleibtreu

19 Uhr: 600 pounds (Bleibtreu)

19 Uhr: Rabbits reloaded auf der Bühne Kohlenstraße

20 Uhr: Saddle Up im Düsseldorfer Hof

