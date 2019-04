Wird Wilhelmshöher Allee einspurig? SPD-Ortsverein will eine Fahrbahn für Radler

Seit Anfang der 70er-Jahre ist die Wilhelmshöher Allee in Kassel zweispurig. Wenn es nach dem SPD-Ortsverein Wehlheiden geht, soll diese Zweispurigkeit für den Autoverkehr wieder abgeschafft werden.

Und zwar zwischen der Querallee und der Virchowstraße kurz vor dem ICE-Bahnhof, aber unter besonderer Berücksichtigung der Kreuzungen und Seitenstraßen, wie Andreas Dietz, Koordinator der Wehlheider SPD, mitteilt.

Die „überbreite Allee“ brauche außerhalb der Knotenpunkte keine zweite Fahrspur für Autos, stattdessen könne diese als Fahrradspur genutzt werden. In Wilhelmshöhe werde die Allee schon jetzt einspurig geführt. Eine durchgängige und sichere Führung des Radverkehrs könne so vom Bergpark bis in die Innenstadt gewährleistet werden.

Zu den Plänen der Genossen in Wehlheiden will sich die Kasseler SPD-Fraktion derzeit noch nicht äußern. „Zu einer einspurigen Führung der Wilhelmshöher Allee gibt es weder eine Diskussion noch eine Beschlusslage in der SPD-Fraktion“, sagt Sascha Gröling, verkehrspolitischer Sprecher. Aktuell befasse man sich mit der Beratung der Magistratsvorlage zur Förderung des Radverkehrs in Kassel. Einzelne Maßnahmen und Straßen stünden noch nicht zur Debatte.

Von der Stadt Kassel gibt es eine Absage für die Idee des SPD-Ortsvereins Wehlheiden: Die Wilhelmshöher Allee zwischen Bahnhof und dem Brüder-Grimm-Platz ist eine klassifizierte Hauptverkehrsstraße (Kreisstraße) mit einer durchschnittlichen Verkehrsbelastung an Werktagen in der Größenordnung von 20.000 bis 23.000 Kraftfahrzeugen, so Pressesprecher Claas Michaelis. Diese Belastung sei ungefähr doppelt so groß wie auf dem Abschnitt westlich davon zwischen Bahnhof und Bergpark Wilhelmshöhe. Insofern ließen sich diese beiden Abschnitte nur bedingt miteinander vergleichen, so der Rathaussprecher auf Anfrage der HNA.

Auf einer freien Strecke außerhalb geschlossener Ortschaften würde diese Verkehrsmenge theoretisch auf einer Spur pro Richtung abgewickelt werden können. „Allerdings befindet sich die Wilhelmshöher Allee unmittelbar im städtischen Umfeld mit intensiver Wohn-, Geschäfts- und Dienstleistungsnutzung am Straßenrand, wo sich Verbindungs-, Erschließungs- und Versorgungsfunktionen der Straße überlagern“, so Michaelis.

Insbesondere die Ampel-Kreuzungen stellten ein Nadelöhr dar, spätestens dort würde die einspurige Verkehrsführung kaum noch funktionieren. Darüber hinaus würden über die jeweils rechte Spur die Parkplätze am Fahrbahnrand angefahren. Sie diene dem Betriebsablauf des Anlieferverkehrs. „Es kann vermutet werden, dass eine Fahrradspur an dieser Stelle dann regelmäßig überfahren beziehungsweise blockiert werden würde“, sagt Michaelis.

Lesen Sie auch: 4,5 Millionen für Radverkehr in Kassel: Magistrat reagiert auf Radentscheid und erntet Kritik