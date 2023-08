Wehlheider Kirmes lockte am Wochenende viele Menschen in den Stadtteil

Von: Anna-Laura Weyh

Hat in diesem Jahr wieder stattgefunden: der Festumzug am Samstag zur Wehlheider Kirmes. Unser Bild zeigt den Umzug auf der Schönfelder Straße. 2 © andreas fischer

Die Wehlheider Kirmes lockte am Wochenende viele Menschen in den Kasseler Stadtteil. Allein zum Festumzug kamen rund 15.000 Besucherinnen und Besucher.

Kassel – Wehlheiden feiert. Schon seit Freitag ist Kirmes im Kasseler Stadtteil – und in diesem Jahr gibt es wieder das ganze große Programm, auch der Festumzug hat wieder stattgefunden. Eindrücke vom Wochenende.

Der Umzug

Es war ein langer Prozess, die Entscheidung für den Festumzug fiel dennoch sehr kurzfristig: „Wir hatten dann etwa 1,5 Wochen Zeit, alles zu organisieren. Das war viel Arbeit“, sagt Kathrin Wuschinski, zweite Vorsitzende der Kirmesgemeinschaft der Turngemeinde Wehlheiden.

Gute Laune beim Fest-umzug in Wehlheiden. © Fischer, Andreas

Geklappt hat am Samstag dennoch alles reibungslos: „Wir sind durchweg zufrieden“, sagt auch Kirmesvater Christian Wuschinski. Das Kirmes-Team schätzt die Zahl der Besucher an den Straßen in Wehlheiden, die die 45 Gruppen und Wagen des Festumzugs bejubelt haben, auf etwa 15 000.

Der Festplatz

Die Stimmung ist ausgelassen in Wehlheiden. Die Kirmesmeile mit den 46 Ständen, darunter neben Speisen und Getränken auch Entenangeln, Dosenwerfen und zwei Fahrgeschäfte, ist tagsüber gut gefüllt. Auch vor den Bühnen am Stockplatz, an der Backstube und am Düsseldorfer Hof versammeln sich abends Mengen an Besucher und feiern bis in die Nacht hinein.

Ein beliebter Treffpunkt der Kirmesfans ist auch die neue Bühne vor dem Herbstapfel. Das „Herbstival“, ein Festival des veganen/vegetarischen Lokals und dem Nachtclub Frau Tanz, findet in diesem Jahr das erste Mal zur Kirmes statt. Verschiedene DJs aus der Technoszene, darunter auch lokale Künstler, sorgen für gute Stimmung.

Beim Frühschoppen am Sonntag: (von links) Kirmesvater Christian Wuschinski, das neue Bürgermeisterpaar Claudia Richter-Daffner und Alexander Daffner und die zweite Vorsitzende Kathrin Wuschinski. © anna weyh

„Wir sind begeistert. Der neue Raum der Kirmesmeile wird gut angenommen“, sagen die Verantwortlichen Ivo Ivancic und Steve Turn. Im nächsten Jahr sind sie wieder bei der Kirmes dabei. Auch darüber hinaus können sie sich vorstellen, das bestehende Format zu expandieren. Beim traditionellen Frühschoppen im Biergarten der Backstube ist am Sonntagmorgen viel Betrieb. Hier gibt es Gespräche mit Gästen aus der Kasseler Politik. Der Flohmarkt an der Kochstraße hat mittags derweil zum Stöbern eingeladen.

