Am 14. Dezember großes „Weihnachts-Late-Night-Shopping im dez“

Mit dem himmlischen Service im dez bis 22 Uhr bummeln und einkaufen

Weihnachtsstress! Keine Zeit zum Shoppen? Da hätten wir ein besonderes Angebot für Sie. Alle Geschäfte des dez haben am Samstag, den 14.12. für Sie bis 22 Uhr geöffnet und Sie können noch länger als üblich in weihnachtlicher Stimmung im dez nach Geschenken Ausschau halten, einfach durch die Ladenstraße bummeln, oder zur Belohnung den Gaumen bei einem unserer Gastronomen verwöhnen lassen.

Um 13, 15, 17 und 20 Uhr zieht die große Weihnachtsparade durch das dez. Eine große Vielfalt ein weihnachtlichen Charakteren, die mit beschwingter Musik durchs dez ziehen. Selbstverständlich darf das Christkind auch nicht fehlen. Das ist nicht nur etwas für unsere jüngsten Besucher.

Denn für unsere jüngsten Besucher kommt um 17 Uhr der Weihnachtsmann und bespricht die diesjährigen Weihnachtswünsche. Bestimmt kann der Weihnachtsmann noch das eine oder andere im Sinne der Kinder „drehen“.

In über 100 Shops gibt es für jeden etwas zu entdecken und auch das Gastronomie Angebot kann sich sehen lassen. Dabei lässt sich im großen REWE-Center etwas für das leibliche Wohl finden. Bei TK Maxx gibt es tolle Schnäppchen. Für die Technik-Fans hält der Media Markt eine sehr große Auswahl bereit und das breite Angebot an Textilgeschäften, angeführt von H&M und Adler, sind ein idealer Anlaufpunkt für die Mode Begeisterten. Die Weihnachtsgeschenke können Sie dann gleich am Stand vom himmlischen Service wunderschön einpacken lassen.

Das umfangreiche Weihnachtsprogramm finden Sie auch auf der dez-Internetseite.

… und übrigens, wir hätten da noch eine Geschenkidee: Der dez-Center-Gutschein!

Der dez-Einkaufsgutschein ist immer eine schöne Geschenkidee, mit der Sie garantiert richtig liegen. Mit unserem Geschenkgutschein hat der Beschenkte viele Möglichkeiten sich einen besonderen Wunsch zu erfüllen. Erhältlich ist der Gutschein an der Kundeninformation.

Informationen & Adresse

ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG

dez Einkaufszentrum

Frankfurter Straße 22, 34134 Kassel

Telefon 0561-475960

www.dez.de

Jetzt Fan werden auf Facebook: www.facebook.de/dezkassel

Wir haben für sie geöffnet: Montag: 09:30 – 20:00 Uhr Dienstag: 09:30 – 20:00 Uhr Mittwoch: 09:30 – 20:00 Uhr Donnerstag: 09:30 – 20:00 Uhr Freitag: 09:30 – 20:00 Uhr Samstag: 09:30 – 20:00 Uhr Außerordentliche Öffnungszeiten: 14. Dezember: 09:30 – 22:00 Uhr Late Night Shopping 24. Dezember: 09:30 – 14:00 Uhr Heiligabend 31. Dezember: 09:30 – 14:00 Uhr Silvester Shops, Gastrobetriebe und Services mit abweichenden Öffnungszeiten: REWE Center: Mo. – Sa. 08:00 – 21:00 Uhr Einhorn Apotheke im dez: Mo. – Sa. 09:00 – 20:00 Uhr Fasson Textilpflege: Mo. – Sa. 08:00 – 20:00 Uhr

Hier befindet sich das Einkaufszentrum: