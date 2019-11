Weihnachtsmarkt  Kassel: Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren - Der rote Teppich wird ausgerollt

Start am 25. November

+ © Andreas Fischer Ein alter Hase auf dem Weihnachtsmarkt: Schausteller Bernd Nier aus Kassel hat sein Riesenrad auf dem Friedrichsplatz bereits aufgebaut. Auch seine Eltern waren schon auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. © Andreas Fischer

Überall in der Innenstadt wird in diesen Tagen aufgebaut und dekoriert, um alles für den Märchenweihnachtsmarkt schön zu machen. Dieser wird am Montag, 25. November, eröffnet.