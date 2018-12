Weihnachtstüte mit Geld verloren - Caldener Firma dankt ehrlicher Finderin

Kassel/Calden. Glück gehabt. Das können Kira und Matthias Holzapfel, Inhaber der Firma Maho Bauservice in Calden, sagen.

Eine Frau aus dem Vorderen Westen, die ihren Namen in der Zeitung nicht nennen möchte, hatte Anfang Dezember eine von ihnen für ihre Mitarbeiter gepackte Weihnachtstüte mit einem Brief und Geld an der Friedrich-Ebert-Straße gefunden. Diese war im Anschluss an das Weihnachtsessen des Unternehmens dort verloren gegangen - ohne dass es bemerkt wurde.

Über die HNA hatte die Frau versucht, die Eigentümer der Weihnachtstüte ausfindig zu machen. Kira Holzapfel erkannte die rote Tasche mit dem pausbäckigen, vollbärtigen Weihnachtsmann sofort wieder und hat sich in der Redaktion gemeldet: „Es ist schön, dass es noch ehrliche Finder gibt. Wir finden das ganz große Klasse.“ Mit einem Präsent hat sich das Ehepaar Holzapfel jetzt bei der Frau bedankt.

„Zu schade für den Müll“

Die Finderin hatte die Tüte mitgenommen, weil sie zu schade für den Müll war. „Drei Wochen stand sie im Wohnzimmer“, erzählt sie. Als sie selbst ein Geschenk darin verpacken wollte, entdeckte sie am Boden der Tasche den Umschlag mit einem netten Brief und dem Geld. Beides ein Dank der Holzapfels an ihre Mitarbeiter für ihr Engagement. Zwei Dinge fehlten allerdings in der Tüte. Und darüber muss Kira Holzapfel schmunzeln: selbstgemachter Cassislikör und Weihnachtsplätzchen.

Verloren gegangen sei die Tüte am 30. November. An diesem Abend hatten die Mitarbeiter der Caldener Firma ihr Weihnachtsessen in einem Kasseler Restaurant. „Einige haben danach noch in der Friedrich-Ebert-Straße gefeiert“, erzählt Kira Holzapfel. Das erkläre wohl den Fundort. Wem sie genau gehört, wisse sie noch nicht: „Niemand gibt gerne zu, wenn er das Geschenk vom Chef verliert.“ Nach den Betriebsferien wird dieses Rätsel sicher gelöst sein.

