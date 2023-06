Gespräche mit Menschen vor Gartencenter und Baumarkt in Kassel - „Weinen bringt einen nicht weiter“

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Sie freuen sich auf die Gartenarbeit: Kerstin und Norbert Henze haben sich am Samstag bei „Meckelburg“ mit neuen Pflanzen eingedeckt. © PIA MALMUS

Nach dem Unwetter haben sich viele Kasseler am Wochenende mit neuen Blumen eingedeckt.

Kassel – Die schwarzäugige Susanne ist hinüber, der kleine Apfelbaum hat seine einzigen beiden Früchte verloren, die Gurke hat es in der Mitte durchgeschossen, und die Rosen haben keine Blätter mehr. Obwohl es den Garten von Kerstin und Norbert Henze, die in Wolfsanger in der Nähe der Kirche wohnen, am Donnerstag bei dem Unwetter „komplett zerhäckselt hat“, gibt sich das Ehepaar am Samstag gelassen, als es im Gartenmarkt „Meckelburg“ in Fuldabrück einkauft. „Es hätte schlimmer kommen können“, sagt Norbert Henze. Der Wintergarten, auf den der Hagel prasselte, ist nicht kaputt gegangen. Es wurde nichts im Haus überschwemmt, und im Auto seien nur ein paar Beulen. „Alles nicht so wild“, sind sich die Henzes einig.

Und da sie erst im Urlaub waren, hätten sie auch noch keine neuen Pflanzen für den Garten gekauft gehabt. „Wir wollten erst nach dem Urlaub alles schön machen“, sagt Kerstin Henze. Dafür haben sie sich mit Pflanzen eingedeckt und freuen sich jetzt auf die Gartenarbeit.

Dafür dass viel Gärten und Balkons am Donnerstag in Kassel zerstört worden sind, waren am Samstag eigentlich relativ wenige Menschen in den Gartenmärkten unterwegs. Viele schienen noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt gewesen zu sein.

„Wir haben Schwein gehabt“, sagt Stefan Dresing aus Kirchditmold, als er seine Blumen aus dem Gartencenter in den Kofferraum lädt. Zwar seien sämtliche Frühlingspflanzen zerstört worden, aber demnächst hätte er diese ohnehin durch Sommerblumen ersetzt. Jetzt hat er es schon etwas früher gemacht. Aber die Tanne im Garten und die Zierkirsche hätten dem Unwetter standgehalten. Das Gewitter sei spannend gewesen, sagt Dresing, der währenddessen mit seinem Auto durch die Stadt gefahren ist. „Das war ein Erlebnis.“ Er räumt ein, dass diejenigen Menschen, deren Keller vollgelaufen sind, das wohl etwas anders sehen.

Bei Christine und Dirk Lebon, die in Fuldabrück-Bergs-hausen wohnen, ist gar nichts zerstört worden. Sie deckten sich im „Bauhaus“ mit Sockelleisten ein, weil sie eine Wohnung renovieren wollen.

Allerdings wird das Ehepaar, dem die Heizungs- und Sanitärfirma Lebon an der Leipziger Straße gehört, demnächst noch viel mit den Folgen des Unwetters zu tun haben. 30 Kunden hätten bereits angerufen, deren Wärmekollektoren auf den Dächern zerstört worden sind, sagt Christine Lebon. „Wir müssen denen zeitnah helfen.“ Man wisse aber noch nicht, wann die ganzen Ersatzteile geliefert würden. Die Reparatur sei ein Riesenaufwand. Schließlich müsse man jedes Mal auch einen Hubwagen stellen.

Auch wenn am Haus der Lebons kein Schaden entstanden ist, so hat Dirk Lebon das Unwetter zu spüren bekommen. Er war auf dem Fahrrad an der Buga unterwegs, als es losging. Einige Hagelkörner hätten ihn getroffen. „Zum Glück hatte ich einen Helm auf“, sagt Lebon. Zusätzlich habe er sich noch mit seiner Aktentasche geschützt.

Der Hagel hat auch das selbst gebaute Gewächshaus von Thomas Nitzschke zerstört, der seit 30 Jahren einen Kleingarten an der Schwanenwiese hat. Noch nie sei so etwas passiert, sagt Nitzschke, der nicht der Einzige ist, der am Samstag PVC-Wellplatten in seinen Wagen auf dem Hornbach-Parkplatz lädt. Natürlich sei es schade um die Pflanzen. „Aber Weinen bringt einen auch nicht weiter“, sagt der Mann aus Kassel. Jetzt werde er sich ein neues Gewächshaus bauen. Vor Donnerstagnachmittag hatte er noch gedacht, dass jetzt die Zeit zum Ausruhen in seinem Schrebergarten angesagt ist. (use)

„Wir haben Schwein gehabt“: Stefan Dresing aus Kirchditmold hat sich Sommerpflanzen für seinen Garten gekauft. © Malmus, Pia