Geplante Abschiebung von kurdischem Familienvater: Frau fürchtet um Leben ihres Mannes

Von: Matthias Lohr

Familienvater aus Naumburg: Der Kurde Muhiddin Fidan soll in die Türkei abgeschoben werden. Seine Frau und die Kinder haben alle die deutsche Staatsbürgerschaft. © Privat/nh

Die Familie von Muhiddin Fidan kämpft weiter gegen die Abschiebung des 40 Jahre alten Kurden aus Naumburg. Eine entsprechende Landtags-Petition wurde vor wenigen Wochen abgelehnt.

Kassel/Naumburg – Der Protest gegen die geplante Abschiebung des kurdischen Familienvaters Muhiddin Fidan wird größer. In einem Offenen Brief an die Innenminister Nancy Faeser (Bund) und Peter Beuth (Hessen) fordert die Familie des 40-Jährigen aus Naumburg, die Abschiebung zu stoppen.

Hessenweit soll es am Dienstag Kundgebungen geben. Fidan, der seit 27 Jahren in Deutschland lebt, dessen Frau und die fünf Kinder die deutsche Staatsbürgerschaft haben, gilt als Gefährder. Laut seinen Angehörigen wird ihm die Mitgliedschaft in Organisationen vorgeworfen, die den Terrorismus unterstützen.

Mit seinem Fall hatte sich auch der Petitionsausschuss des hessischen Landtags beschäftigt. Eine Unterstützerin von Fidan hatte eine entsprechende Petition dort eingebracht, die vor wenigen Wochen abgelehnt wurde. Offiziell will sich aus dem Ausschuss niemand zu dem Fall äußern. In Wiesbaden heißt es, dass nicht nur der Ausschuss die Entscheidung getroffen hat, sondern der gesamte Landtag den Beschluss in der Angelegenheit einstimmig gefasst hat. Nach HNA-Informationen soll es gewichtige Gründe gegen die Petition gegeben haben.

Das zuständige Kasseler Regierungspräsidium hatte am Sonntag mitgeteilt, dass Fidan zur Ausreise verpflichtet sei, nachdem sein Antrag auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis abgelehnt und dies vom Verwaltungsgericht bestätigt worden war. Gestern hieß es: Weitere Auskünfte könnten nicht erteilt werden – wegen des Datenschutzes und des noch laufenden Verfahrens. Ein Härtefallantrag kann nicht mehr eingereicht werden.

Fidan war am Freitag verhaftet worden. Seitdem befindet er sich in Darmstadt in Abschiebehaft. Weil seine Anwältin in Urlaub ist, hat seine Familie über andere Juristen Haftbeschwerde eingelegt. Seine Frau Gülcan Fidan befürchtet dennoch, dass er bald abgeschoben werden könnte. Sollte das passieren, rechnet sie mit dem Schlimmsten: „Ich bin mir sicher, dass er aus der Türkei nicht lebendig rauskommen wird.“ Auch Unterstützer gehen davon aus, dass Fidan in der Türkei Gefängnis und Folter drohen.

In Kassel hatte sich Fidan im Gesellschaftszentrum Kurdistan engagiert. In dem Offenen Brief seiner Familie heißt es: „In diesem war er nicht – wie von den Sicherheitsbehörden fälschlicherweise behauptet – an terroristischen Aktivitäten beteiligt.“ Vielmehr habe er sich in der Integrationshilfe engagiert und Veranstaltungen organisiert, auch solche, die sich gegen die Unterdrückung von Kurden in der Türkei richteten.

Muhiddin Fidans Schwester Esma Altunkuya sagt: „Er ist ein sehr hilfsbereiter Mensch.“ 2021 war seine Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr verlängert worden, damit fehlte ihm auch die Arbeitserlaubnis. Seine Frau sagt, dass sie sich gemeinsam in einem Geschäftshaus in Naumburg selbstständig machen wollten, erst mit einem Corona-Testcenter, dann mit einem Kiosk: „Wegen der Abschiebung ist unser Leben zerstört worden.“

Die fünf Kinder sind zwischen 4 und 16 Jahren alt. Eine Tochter könne seit Tagen nicht einschlafen, sagt Gülcan Fidan: „Man darf einem Kind doch nicht den Papa wegnehmen.“

Neben dem Grünen-Bundestagsabgeordneten Boris Mijatovic hat sich auch dessen Kollegin Awet Tesfaiesus mit dem Fall beschäftigt. Unter anderem schaltete sie den hessischen Flüchtlingsrat ein und stellte den Kontakt zu einer Gruppe her, die Personen in Abschiebehaft betreut.

Tesfaiesus sagt: „In so einer Situation muss es gewichtige Gründe geben, um einen Mann abzuschieben, der seit 27 Jahren hier lebt und dessen fünf minderjährige Kinder die deutsche Staatsbürgerschaft haben.“ (Matthias Lohr)