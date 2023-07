Kasseler Wissenschaftler loten Chancen der Leerstands aus

Leerstand nicht als Krise, sondern als Chance begreifen: Das ist der Kern eine Studie der Universität Kassel, die Möglichkeiten städtebaulicher Umnutzung erörtert hat.

Kassel – Die Tankstelle als Jugendzentrum, das Büro als Wohnung, das Kino als Biomarkt: Wenn Gebäude in ihrer bisherigen Nutzung nicht mehr gebraucht werden, öffnet das im Wortsinn Raum für Neues. Darum geht es in der Studie „Obsolete Stadt“, die in den vergangenen drei Jahren von einem interdisziplinären Forschungsteam unter Federführung der Universität Kassel erarbeitet wurde.

Dabei zeigen die Wissenschaftler, dass der Wandel unseres Alltags in den kommenden Jahren und Jahrzehnten enorme Flächen freisetzen wird. Bislang wird die Entwicklung, die insbesondere in den Innenstädten schon spürbar ist, vor allem unter dem Negativ-Schlagwort Leerstand diskutiert. Stefan Rettich sieht eine Chance darin: nämlich „unsere Städte zeitgemäß zu gestalten“. Der Professor am Fachgebiet Städtebau hat das von der Robert-Bosch-Stiftung geförderte Projekt zusammen mit seiner Kollegin Sabine Tastel geleitet.

Dass Gebäude und Flächen durch gesellschaftliche Veränderungen aus der Nutzung fallen, ist nichts Neues, betont Rettich. So seien etwa mittelalterliche Wall- und Befestigungsanlagen durch das Fortschreiten der Militärtechnik im 19. Jahrhundert obsolet geworden. In vielen Städten wurden dort Bürgerparks angelegt. Die Globalisierung wiederum habe die meisten Gründerzeit-Fabriken eingehen lassen. Ein Beispiel für eine Nachnutzung liefert auch die Uni, deren Campus auf dem ehemaligen Gelände der Firmen Henschel und Gottschalk entstanden ist. Stefan Rettichs Büro befindet sich in einem früheren Gebäude der Tuchfabrik.

Heute stünden durch die großen Trends Digitalisierung, Verkehrswende und Wandel der Religiosität eine Vielzahl von Gebäudetypen unter Nutzungsdruck, sagt der Professor. Der Online-Handel und das Arbeiten im Homeoffice haben durch die Pandemie einen zusätzlichen Schub bekommen und führen zu sinkender Nachfrage im örtlichen Einzelhandel und einer geringen Auslastung von Büroflächen. Streaming-Dienste setzen zudem den Kinos zu.

Am Beispiel Hamburg hat das Forschungsteam den Platzbedarf für bestimmte Gebäudetypen im Jahr 2030 modelliert: Demnach werden dann 41 Prozent weniger Flächen für Kinos benötigt, 42 Prozent weniger für Bankfilialen und 13 Prozent weniger für Warenhäuser.

Auch die Verkehrswende mit dem Umstieg auf E-Mobilität, Fahrrad und ÖPNV wird Folgen haben: So sinkt den Berechnungen zufolge der Flächenbedarf für Tankstellen um 33 Prozent und der für Parkplätze um 10 Prozent. Allein für Hamburg bedeute das rund 73 Hektar frei werdende Parkflächen, verdeutlicht Rettich. Gerade Städte wie Kassel, die nach den Kriegszerstörungen auf einen autogerechten Ausbau gesetzt haben, hätten hier ein enormes Flächenpotenzial. Ebenso erfordere der Mitgliederrückgang der großen Kirchen Nachnutzungen für kirchliche Gebäude. Der Prognose der Wissenschaftler zufolge sinkt hier der Flächenbedarf bis 2030 um 12 Prozent. Der Trend zu Urnen- und Waldbestattungen macht zudem Teile von Friedhöfen obsolet.

All diese frei werdenden Flächen und Gebäude gelte es nun zu nutzen für eine klimagerechte und gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung, sagt Rettich. So gebe es neuen Bedarf nach Flächen für Stadtgrün, die lokale Energieproduktion, für Serverparks, Paketstationen und Mobility Hubs mit Carsharing und Lastenradausleihe sowie für bezahlbares Wohnen, Start-ups und Bildungseinrichtungen. Die Vorstellung der „zirkulären Stadt“, so Stefan Rettich, müsse jetzt zügig in den Köpfen ankommen, um die Potenziale zu nutzen.

Die Kasseler Forscher haben sich nun um Förderung für ein Anschlussprojekt beworben, bei dem für jeden obsoleten Gebäudetypus mehrere beispielhafte Nachnutzungen durchgespielt werden sollen. (Katja Rudolph)

Freie Flächen in Sicht: Parkhäuser wie hier an der Friedrichsstraße, leer stehende Gewerbeimmobilien und Kirchengebäude wie St. Laurentius in Philippinenhof bieten Chancen für neue Nutzungen. © Katja Rudolph