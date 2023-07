Vorreiter bei nachhaltiger Mode: Kasseler Label Melawear hat neuen Gesellschafter

Von: Matthias Lohr

Teilen

Nachhaltige Mode zu erschwinglichen Preisen: Mit diesem Konzept ist die Kasseler Firma Melawear seit 2014 erfolgreich. Nun steigt die Well Group als Gesellschafter ein. © Milan Soremski / Melawear

Mit nachhaltigen Textilien und Sneaker hat sich das Kasseler Modelabel Melawear einen Namen gemacht. Nun will die Firma mit dem neuen Gesellschafter Well Group weiter wachsen.

Kassel – Als der Kasseler Henning Siedentopp 2014 sein Modelabel Melawear gründete, wählte er den Namen ganz bewusst aus: „Mela“ ist Hindi und bedeutet so viel wie „gemeinsam Handeln“. Fast ein Jahrzehnt später bekommt dieses gemeinsame Handeln eine neue Bedeutung. Bereits seit Anfang des Jahres gibt es mit der Well Group einen neuen Gesellschafter bei Melawear, wie die Firmen nun mitteilten, die beide als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit gelten.

Siedentopp hatte Melawear gegründet, um nachhaltige Mode zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Zur Well Group wiederum von Uwe Kleinkauf und Kirstin Homburg-Kleinkauf gehören 17 Unternehmen, die in den Bereichen erneuerbare Energie, Ernährung und Lebensräume tätig sind. Leitbild sei ein „klares Bekenntnis für eine klimaneutrale und Artenvielfalt erhaltende Kreislaufwirtschaft“, heißt es.

In den Anfangsjahren hatte Melawear bewusst auf Investoren verzichtet, um unabhängig zu bleiben. Nun lässt Siedentopp mitteilen: „Mit dem neuen Gesellschafter kann das Unternehmen weiter wachsen, ohne Einschränkungen in puncto Nachhaltigkeit eingehen zu müssen.“ Details zum Einstieg teilten die Firmen nicht mit.

Melawear gibt sich bei genauen Firmenzahlen bedeckt, verweist aber auf ein Unternehmenswachstum von 40 Prozent im vorigen Jahr. Für 2023 wird mit einem weiteren Wachstum gerechnet. Das Umsatzziel liegt bei etwa vier Millionen Euro.

Anfang des Jahres sind die Mitarbeiter, deren Zahl in den vergangenen zwei Jahren von 22 auf knapp 30 gestiegen ist, vom angestammten Nordstadt-Hinterhof in der Gottschalkstraße in die Schillerstraße unterhalb des Kulturbahnhofs umgezogen. Neben dem Büro ist dort nun auch die Logistik untergebracht, die zuvor in Norddeutschland angesiedelt war. Produziert werden Rucksäcke, Sneaker und Textilien aus Fairtrade-Baumwolle in Indien. Die jährlich zwei Kollektionen sollen ausgebaut werden. Zudem soll es ab Herbst auch Bettwäsche und andere Heimtextilien geben.

Uwe Kleinkauf, Sohn des SMA-Mitgründers Werner Kleinkauf, und seine Frau Kirstin Homburg-Kleinkauf, finden die Melawear-Mode „super fresh“, wie sie in der Erklärung mitteilen. Der Name ihres Unternehmens Well Group taucht immer häufiger in der heimischen Wirtschaftswelt auf. Zum Portfolio gehören Unternehmen wie Seeger Engineering aus Hessisch Lichtenau, wo Energie-Anlagen gebaut werden, der Kasseler Bio-Caterer Biond und die Schreinerei Kimm Konzeptbau aus Bad Emstal. Mit dem UK 14 gibt es in der Unteren Karlsstraße auch eine eigene Veranstaltungsstätte.

2021 stieg die Well Group zudem bei der Firma Go von TV-Koch Steffen Henssler ein, die Sushi-Restaurants in Berlin sowie anderen Metropolen betreibt und die Gerichte auch nach Hause bringt.

Gastronomisch ist das Ehepaar nicht nur im Renthof aktiv, der mit Rainer Holzhauer (Grischäfer) umgebaut wurde. Das erst Anfang des Jahres eröffnete „Stadt Land Fluss“ an der Walter-Lübcke-Brücke in der Unterneustadt wird demnächst zusätzlich in das einstige Sterne-Restaurant „Voit“ im Vorderen Westen einziehen. Auch hier scheint noch kein Ende des Wachstums in Sicht. (Matthias Lohr)