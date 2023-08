Welterbe-Pizza in Kasseler Welterbe-Stadtteil

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Sie eröffnen am Donnerstag die Pizzeria „Il Divo“: Gianluca Luciano (Da Vinci, Solo), Daniel Trantefir sowie Claudio Carciola (Alte Wache). © ANDREAS FISCHER

An der Wilhelmshöher Allee 286 in Kassel wird am Donnerstag das Restaurant „Il Divo“ eröffnet.

Kassel – Die neapolitanische Pizza ist im Jahr 2017 von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt worden. Schon etwas länger, nämlich seit 2013, zählt der Bergpark Wilhelmshöhe mit den historischen Wasserkünsten zu den Unesco-Weltkulturerbe-Stätten. Die Kasseler Gastronomen Gianluca Luciano (Da Vinci, Solo) und Claudio Carciola (Alte Wache) bringen jetzt mit ihrem Geschäftspartner Daniel Trantefir diese beiden Auszeichnungen in Verbindung. Unweit des Bergparks, an der Wilhelmshöher Allee 286 (hier war früher ein Tapas-Laden) eröffnen sie am Donnerstag, 24. August, die neapolitanische Pizzeria „Il Divo“. Hier gibt es Holzofen-Pizza nach neapolitanischem Rezept.

Die neapolitanische Pizza ist in der EU eine geschützte Bezeichnung. Wer eine echte Pizza Napoletana anbieten möchte, darf nur bestimmte Zutaten verwenden und muss die Pizza im Holzofen bei mehr als 400 Grad backen.

Bis zu 500 Grad Temperatur entstehe in dem 1,6 Tonnen schweren Holzofen aus Italien, den die drei Gastronomen in das Restaurant haben schaffen lassen. Dafür habe extra ein Fenster ausgebaut und der Fußboden verstärkt werden müssen, sagt Gianluca Luciano (36). In seinem Restaurant „Solo“ an der Friedrich-Ebert-Straße 118 bietet er eine zeitgenössische Pizza Napoletana an. Die Resonanz im Vorderen Westen sei sehr gut, so Luciano. So etwas wollten er und Carciola auch in Bad Wilhelmshöhe auf die Beine stellen.

Obwohl die beiden Gastronomen Cousins und gemeinsam in Kassel aufgewachsen sind (Gianlucas Mutter Gina und Claudios Vater Paolo sind Geschwister) ist es das erste gemeinsame Gastro-Projekt der beiden. An einem schönen Sommerabend bei einem Glas Wein hätten sie die Idee für die gemeinsame Pizzeria entwickelt, erzählen die Cousins, die früher auch mal in einer WG zusammen gewohnt haben.

Der Name „Il Divo“ („Der Göttliche“) spiele darauf an, dass hier eine ganz besondere Pizza zubereitet werde, so Carciola (38). Handgefertigt, nach dem traditionellen Rezept. „Ohne Sauerteig“, so Daniel Trantefir.

Den Teig gibt es auch in unterschiedlichen Farben, neben der hellen Variante auch in Grün, Rot und Schwarz. Die Tartufo-Pizza mit Trüffel-Creme (Durchmesser 35 Zentimeter) wird zum Beispiel auf schwarzem Teig gebacken. Sie kostet 18 Euro. Die Pizza Marinara mit Sardellen ist für zehn Euro zu haben. Neben 19 verschiedenen Pizzen gibt es auch Salate und Vorspeisen, die unter zehn Euro kosten. Zusätzlich werden Tagesempfehlungen angeboten. Auf der Karte stehen neben einer Wein-Auswahl auch italienische Aperitifs, wie zum Beispiel „Negroni“ oder „Campari Spritz“.

In dem hellen und modernen Lokal mit viel Verspiegelung gibt es innen 40 Plätze, zudem finden 50 Gäste auf der Terrasse Platz. Die Pizzeria hat mittags zwischen 11 und 15 Uhr sowie abends von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Service: „Il Divo“, Wilhelmshöher Allee 286, Kassel. (use)