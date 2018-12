Weltklimakonferenz: Auch Kasseler Glockenspiel erklingt für die Umwelt

Wenn am Montag zur Weltklimakonferenz im polnischen Katowice überall auf der Welt die Turmglocken läuten, ist zur gleichen Zeit auch das Carillon, das Glockenspiel, der Karlskirche zu hören.

„Klimaglocken“, heißt die Initiative der Glockenspieler weltweit, an der sich auch die Carilloneure in Kassel beteiligen. Gespielt wird am Montag, 3. Dezember, dem Internationalen Weltklimatag, um 17.55 Uhr. Außerdem werden die „Klimaglocken“ am Freitag, 7. Dezember, und 14. Dezember zu hören sein: jeweils um 11.55 Uhr, also zur symbolischen Uhrzeit Fünf vor zwölf.

„Wir wollen national und international auf den existenzbedrohenden Klimawandel aufmerksam machen“, sagt Antonia Kröbel. Sie ist überzeugt: „Glocken bewegen die Menschen.“. Eine Abhandlung über die Gefährdung des Weltklimas mit den katastrophalen Folgen lese man vielleicht und verstehe es, aber: „Die Glocke spürt man. Sie geht direkt ins Innere der Menschen hinein.“

Ziel der Klimaglocken-Kampagne 2018 sei es, dass möglichst viele Carillons mit ihrem weit tönenden Glockenklang in möglichst vielen Städten die Klimamelodie erklingen lassen. Bei der Klimamelodie (Climate Bells) handelt es sich um eine Komposition des 96-jährigen Berliner Komponisten Klaus Wüsthoff. Er hat unter Rückgriff auf sein eigenes Orchesterwerk „Die Regentrude“ eine Klimaglocken-Melodie erschaffen und ist Ideengeber und Initiator der Kampagne.

Am Samstag, 1. Dezember, macht um 12 Uhr in Berlin das Tiergarten-Carillon, das größte Glockenspiel Europas, den Auftakt. Das Läuten soll eine Großdemonstration von Umweltschutzverbänden vor dem Kanzleramt akustisch begleiten.

„Wir Kasseler Carilloneure stehen hinter der Aktion und sind gerne dabei“, sagt Kröbel, die vor einem Jahr aus Hannover nach Kassel gezogen war, und im Vorstand der Glockenspielervereinigung engagiert ist. Sie ist davon überzeugt, dass Wilhelm Ritter, der kürzlich verstorbene Kasseler Orgelspieler und bekannte Carilloneur an der Karlskirche, die Aktion ebenfalls unterstützt hätte.