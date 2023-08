Muss die ausgefallene Arbeit nachgeholt werden?

Weltkriegsbombe legt große Unternehmen in Kassel lahm

Von: Johannes Rützel

Teilen

Der Industriepark Mittelfeld in Kassel: Unter anderem das Daimler-Werk, Rheinmetall und Alstom liegen innerhalb des Evakuierungsradius. (Archivbild) © Dieter Schachtschneider/Fly now

Rheinmetall, DB Cargo, Daimler Truck, Alstom und viele mehr: Am Freitag ging wegen der Evakuierung in den Kasseler Werken nichts mehr.

Kassel – Der Industriepark Mittelfeld und der Kasseler Rangierbahnhof der Deutschen Bahn – sie machen etwa die Hälfte des Bannkreises um den Fundort der amerikanischen Weltkriegsbombe aus. Für die Unternehmen hat das am Freitag bedeutet, keinen Zugang zu den Werken und Büros zu haben – auch für sie gilt die behördliche Anordnung zur Evakuierung. Mehrere Unternehmen mit Tausenden Mitarbeitern waren von der Evakuierung betroffen.

Fließbänder satnden still. Waren wurden weder versendet, noch entgegengenommen. Unsere Zeitung hat bei Firmen nachgefragt, was die Evakuierung für sie bedeutet hat.

Daimler Truck

Die amerikanische Fliegerbombe wurde am Donnerstagmittag bei Bauarbeiten auf dem Werkgelände von der Daimler Truck AG gefunden. Eine Unternehmenssprecherin konnte sich am Freitag vor der Sprengung noch nicht ausführlich äußern. Für das Unternehmen stehe das Wohl der Mitarbeiter an erster Stelle, man arbeite seit dem Fund eng mit den Behörden zusammen. Die Produktion im Achsenwerk sei ausgesetzt. Welche Konsequenzen sich für die Produktion im Werk und die etwa 3000 Mitarbeiter am Standort Kassel ergeben, das zeige sich erst kommende Woche.

Alstom

„Mit Blick auf die Produktion bedeutet die Schließung einen Tag Arbeitsausfall“, erklärt ein Sprecher von Alstom. Die Kollegen aus den Büros würden zum großen Teil von zuhause aus arbeiten. Wie viel Arbeit aufgrund der Schließung nachzuholen sei und inwiefern es Auswirkungen auf Logistik und Lagerhaltung gebe, könne das Unternehmen erst nach erfolgter Sprengung abschätzen. Alstom setze alles daran, Produkte pünktlich auszuliefern – oberste Priorität habe aber die Sicherheit der Mitarbeiter am Standort.

Alstom beschäftigt in Kassel etwa 650 Mitarbeiter – 2021 hatte das Unternehmen die Bahnsparte von Bombardier gekauft. Im Kasseler Werk wird unter anderem die Traxx-Reihe gebaut. Anfang des Jahres erhielt Alstom einen Auftrag über 15 dieser Loks.

DB Cargo

Der Rangierbahnhof der Deutschen Bahn liegt in dem von der Stadt Kassel festgelegten Sicherheitsbereich. Gegen 9 Uhr wurden auch alle Mitarbeitenden im Werk der Fahrzeuginstandhaltung und im Rangierbahnhof in Kassel-Harleshausen evakuiert, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Lediglich die Fahrdienstleiter im Stellwerk des Rangierbahnhofs seien noch bis etwa 12 Uhr vor Ort gewesen, um Signale und Weichen für Zugfahrten zu stellen. Ab 12 Uhr wurde der Verkehr im betreffenden Bereich dann eingestellt. Sobald die Sperrung aufgehoben ist, sollen alle Prozesse und Arbeiten schnellstmöglich wieder aufgenommen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bis Mittag nur teil-evakuiert: der Rangierbahnhof in Kassel-Harleshausen. Das Stellwerk blieb länger besetzt. Archi © Andreas Fischer

Rheinmetall

Auch das Werk von Rheinmetall in Rothenditmold liegt in der Evakuierungszone. Am Freitag musste dort die Tagesschicht entfallen, erklärte ein Sprecher. Vor allem in der Verwaltung hätten Mitarbeiter mobil gearbeitet. Mit dem Beginn der Nachtschicht auf Samstag wolle man den regulären Betrieb wieder aufnehmen, vor allem in den Bereichen Lager und Logistik, hieß es weiter. Unter Umständen werde man in den kommenden Wochen Schichten verlängern oder Sonderschichten einlegen, um liegengebliebene Arbeit aufzuholen. Insgesamt würden sich die Einschränkungen wegen des Bombenfunds in Grenzen halten, sagte der Pressesprecher. Das Unternehmen hat etwa 1200 Mitarbeiter in Kassel.

Was gilt bei Arbeitsausfall wegen einem Bombenfund?

Welche juristischen Folgen die Sperrung der Sicherheitszone für Unternehmen und Arbeitnehmer hat, haben wir Fachleute gefragt:

Bekomme ich weiter Lohn, wenn mein Arbeitsplatz wegen des Bombenfunds geschlossen ist?

Stephan Seibel, Syndikusanwalt im Haus der Arbeitgeberverbände in Nordhessen, erklärt, dass im Grundsatz Lohn nur für geleistete Arbeit gezahlt werde. Ausnahmen ergeben sich aus der Betriebsrisikolehre, nachdem der Arbeitgeber das Risiko für Erdbeben, Feuer, Überschwemmungen oder eben Bombenfunde trage und deshalb der Lohn weiter gezahlt wird. Einschlägig sei Paragraph 615 des Bürgerlichen Gesetzbuches.



Muss die ausgefallene Arbeit nachgeholt werden?

In der Regel nicht, sagt Stephan Seibel. Allerdings gebe es Ausnahmen zur Nachholung von Arbeit, die zum Beispiel in Tarifverträgen geregelt sein können.



Was, wenn ich wegen der Sicherheitszone zu spät zur Arbeit komme?

Das Wegerisiko trage der Arbeitnehmer, sagt Stephan Seibel.



Kann mich der Arbeitgeber während einer Werkschließung zwingen, Überstunden abzubauen?

Dafür seien innerbetriebliche Regelungen ausschlaggebend, sagt Stephan Seibel. Hier könne geregelt sein, ob Arbeitgeber den Überstundenabbau anordnen können.



Kann mich der Arbeitgeber an einem anderen Standort einsetzen?

Das sei durchaus möglich, sagt Stephan Seibel. Abhängig sei das davon, ob das Direktionsrecht im eigenen Arbeitsvertrag dementsprechend erweitert worden ist.



Können Unternehmen Schäden durch stillgelegte Produktion oder Verkauf geltend machen?

Die Evakuierung wegen einer Bombensprengung ist eine behördliche Anweisung. Gegen Schäden durch solche behördlichen Anweisungen dürften die meisten Gewerbetreibenden nicht versichert sein, erklärt der Gesamtverband der Versicherer auf seiner Webseite. Betriebsunterbrechungsversicherungen greifen in der Regel bei Überschwemmungen oder Maschinenschäden. Dass behördliche Anweisungen mit abgesichert seien, sei üblicherweise kein Teil der Verträge. (Johannes Rützel)