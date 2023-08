Wenn Wände wachsen können: Kasseler Forscher entwickeln Baustoffe aus Pilzen

Von: Katja Rudolph

Nachhaltiger Bauen mit Pilzen: Dr. Andrea Rossi (links) und Prof. Philipp Eversmann präsentieren eine wellenförmige Trennwand und eine geometrische Figur aus dem Holz-Pilz-Verbundmaterial. © Katja Rudolph

Kassel – Baustoffe aus Pilzen? Das gibt es nicht nur in Schlumpfhausen. An der Universität Kassel wird erforscht, wie Materialien aus Pilzen im Innenausbau genutzt werden können.

Der Prototyp einer Trennwand aus Myzelium, dem Wurzelgeflecht von Pilzen, steht bereits im Büro von Philipp Eversmann und seinem Team. Der Professor für Experimentelles und Digitales Entwerfen und Konstruieren will die Forschung zu Biomaterialien künftig weiter ausbauen.

Bereits seit einigen Jahren beschäftigt sich das Team im Fachgebiet mit nachhaltigen Materialien in der Architektur. Bislang standen dabei der Holzbau und neuartige Fertigungsverfahren mit Hilfe von Robotertechnik im Mittelpunkt. Zum Holz hat sich mittlerweile der asiatische Reishi-Pilz gesellt. Daraus haben die Kasseler Forscher eine vielversprechende Verbindung gemacht, die die Vorteile beider Materialien vereint.

Die Stärke der Pilze ist ihr schnelles Wachstum. Bis ein Baum so groß geworden ist, dass sein Holz als Baumaterial genutzt werden kann, vergehen 30 bis 70 Jahre. Das Pilzmyzel hingegen kann sich auf einem Substrat aus Holzspänen oder Hanffasern innerhalb weniger Wochen auf mehrere Quadratmeter ausdehnen. Das wurzelartige Geflecht kann dabei direkt in die gewünschte Form hineinwachsen.

Durch die Steuerung der Wachstumsbedingungen über Temperatur und Luftfeuchtigkeit lassen sich auch die Materialeigenschaften beeinflussen: So kann das Pilzmaterial, das abschließend erhitzt werden muss, um den Wachstumsprozess zu stoppen, etwa zur Isolation oder Schalldämmung eingesetzt werden – und so mineralische und erdölbasierte Materialien wie Styropor ersetzen.

Um eine höhere Stabilität des sehr leichten und nur begrenzt belastbaren Myzels zu erreichen, lassen Eversmann und sein Team es um Holzgitter wachsen. „Das kann man sich vorstellen wie die Stahlbewehrung im Beton“, sagt der Architekturprofessor. Der Pilz wächst um das Holznetz herum und wird dadurch verstärkt und gestützt.

Für die Herstellung der Gitter aus Furnierkanten, also schmalen Holzstreifen, setzen die Kasseler Forscher auf selbst entwickelte Robotertechnik. Damit können sie filigrane und auch ungewöhnliche Geometrien legen, beispielsweise in Wellen- oder Trichterform. „Wer schon Origami gefaltet hat, der weiß, dass komplexere Geometrien oft eine wesentlich höhere Tragkraft haben“, verdeutlicht Philipp Eversmann.

Statt mit künstlichen Klebstoffen werden die Furnierstreifen per Ultraschall miteinander verschweißt. Das Lignin im Holz fungiert dabei als natürlicher Leim. So sind die Myzelwände mit Holzbewehrung zu 100 Prozent natürlich – und damit vollständig biologisch abbaubar.

Das Potential der Pilze und anderer lebender Biomaterialien für die Architektur wollen die Kasseler Forscherinnen und Forscher in den kommenden Jahren weiter erforschen. Sie experimentieren auch mit Chitosan, das aus dem Chitin von Schalentieren gewonnen wird. Daraus lassen sich sehr zugfeste Membranen herstellen, die allerdings bislang nicht wasserfest sind, so Eversmann. Auch Algen und Bakterien seien grundsätzlich interessant für die Biomaterialforschung.

Den Schwerpunkt im nachhaltigen Bauen will das Fachgebiet nun im Zuge des Projekts „Robotic Bioconstruction“ ausweiten. Das Vorhaben wird von der Volkswagen-Stiftung für vorerst vier Jahre mit insgesamt 800 000 Euro gefördert. Damit soll auch die Laborausstattung erweitert und professionalisiert werden, um beispielsweise das Pilzwachstum und die damit verbundenen Materialeigenschaften direkt zu steuern. Auch das Einbringen des vorgewachsenen Pilzmaterials in die Holzbewehrung könnte künftig für noch mehr Präzision von Robotern statt per Hand vorgenommen werden, sagt Philipp Eversmann.

Ganze Häuser aus Pilzen wie in Schlumpfhausen planen die Kasseler Forscher allerdings nicht. Das leichte Verbundmaterial eigene sich vielmehr für den Innenausbau.

Im Gegensatz zur Außenhülle eines Gebäudes würden gerade in Büroimmobilien häufig Wände versetzt, sagt Eversmann. „Hier liegt ein sehr großes Potenzial für emissionsarmes Bauen.“ (Katja Rudolph)

Verbindung mit Potenzial: Das auf Hanffasern vorgewachsene Pilzmyzel wird in das Holzgitter gefüllt. © EDEK/Uni Kassel