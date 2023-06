Wer früher kommt, ist schneller schuldenfrei: Großes Beratungsangebot in Kassel

Schulden- und Insolvenzberatung

+ © Bernd Schoelzchen/nh Sie kennt den Weg aus den Schulden: Sabine Moritz von der kommunalen Schulden- und Insolvenzberatung des städtischen Sozialamts berät Betroffene. © Bernd Schoelzchen/nh

Viele Beratungsstellen in Kassel helfen dabei, der Schuldenspirale zu entkommen.

Kassel – Wer Sabine Moritz in ihrem Büro im Kasseler Rathaus gegenüber sitzt, hat die schwierigste Hürde bereits genommen: nämlich sich einzugestehen, dass man die eigenen Schulden ohne Hilfe nicht mehr in den Griff bekommt. Beim Erstgespräch seien die meisten Betroffenen nervös und schämten sich, berichtet die Mitarbeiterin der Schulden- und Insolvenzberatung der Stadt Kassel. „Viele denken, sie seien selbst Schuld an ihrer Situation“, sagt sie. „Dabei kann man oft gar nichts dafür.“

Diese Erfahrung machen auch ihre Kolleginnen und Kollegen im Sozialamt sowie den anderen anerkannten Schuldenberatungstellen in Kassel. Gerade in der Nordstadt, die mit 25,1 Prozent die höchste Überschuldungsquote in der Region hat, seien Ratsuchende vor allem von Armutsverschuldung betroffen, sagt Mirko Zapp vom Kulturzentrum Schlachthof. „Bei vielen reicht das Geld einfach nicht zum Leben.“ Mit dem persönlichen Konsumverhalten habe die Notlage in solchen Fällen wenig zu tun.

Schon vergleichsweise geringe Schulden können für Menschen, die ein geringes Einkommen haben, existenzbedrohend werden. Auch Sabine Moritz von der kommunalen Schuldenberatung wird mit Verbindlichkeiten in ganz unterschiedlicher Höhe konfrontiert: von wenigen Tausend Euro bis zum Millionenbetrag reiche die Spanne, sagt sie. „Je höher das Einkommen, desto höher die Schulden“, fasst sie zusammen. Auch wer über Jahre gut verdient habe und womöglich hohe Kredite für Haus oder Auto aufgenommen habe, könne durch schwere Krankheit oder Jobverlust plötzlich ins Straucheln kommen.

In jedem Fall gilt: Wer frühzeitig Rat sucht, hat es leichter, der Schuldenspirale zu entkommen. Viele Betroffene holten sich aber erst dann Hilfe, wenn gar nichts mehr geht, ist die Erfahrung von Sabine Moritz. Etwa dann, wenn das Konto gepfändet wurde und nicht einmal mehr Geld da ist, um den Kühlschrank zu füllen. In solchen Situationen versteht die Schuldenberaterin es als ihre erste Aufgabe, ihr Gegenüber zu beruhigen und Wege aufzuzeigen, sich finanziell wieder Luft zu verschaffen.

Die ersten Schritte auf dem Weg zur Schuldenfreiheit klingen banal: Erst mal sämtliche Briefe öffnen und nach Gläubigern vorsortieren, empfiehlt die Beraterin. Viele Betroffene öffneten aus Angst ihre Post gar nicht mehr. Zum ersten Beratungstermin sollte man außerdem Personalausweis und Einkommensnachweis mitbringen.

Wenn das Girokonto bereits gepfändet ist oder dies akut droht, sollte man es in ein Pfändungsschutz-Konto (P-Konto) umwandeln, um den Lebensunterhalt zu sichern. Auf diesem ist ein Grundfreibetrag von 1340 Euro pro Monat vor Pfändungen geschützt. Wenn noch Kinder zu versorgen sind, erhöht sich der Betrag. Wichtig sei vor allem, die Miete weiterzuzahlen, um nicht eine Obdachlosigkeit zu riskieren, betont Sabine Moritz. „Alles Weitere lässt sich lösen.“

Mit einer Vollmacht ausgestattet nimmt die Schuldenberatung Kontakt zu den Gläubigern auf. Ist eine Einigung nicht möglich oder keinerlei Geld dafür vorhanden, kann eine Verbraucherinsolvenz beantragt werden. Innerhalb von drei Jahren können Betroffene sich so von ihren Schulden befreien – auch wenn sie kein pfändbares Einkommen oder Vermögen haben. Eine Privatinsolvenz sei für viele Betroffene ein Schreckgespenst, sagt Sabine Moritz. Zu Unrecht, denn die Insolvenz biete die Chance auf einen finanziellen Neuanfang. In etwa 20 Prozent der Beratungsfälle im Sozialamt gehen die Betroffenen diesen Weg. (Von Katja Rudolph)

Alle Beratungsstellen unter kassel.de/beratung