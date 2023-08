Museum für Sepulkralkultur in Kassel sucht dringend Ausweichfläche: Wer hat Platz für den Sensenmann?

Vermieter gesucht

+ © DIETER SCHACHTSCHNEIDER Das Museum für Sepulkralkultur soll saniert werden: Deshalb muss auch das Depot geräumt werden. Tatjana Ahle-Rosental, Projektleiterin für die Neukonzeption, und Museumstechniker Markus Henn mit einem Korbsarg aus dem 19. Jahrhundert, der zum Transport von Leichen in Niederzimmern in Thüringen genutzt wurde. © DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Das Museum für Sepulkralkultur in Kassel wurde vor 30 Jahren eröffnet. Jetzt soll das einzigartige Museum saniert und umgebaut werden. Dafür werden Räume für den Übergang gesucht.

Kassel – Wer ist bereit, Särge, Sargwäsche, Totenmasken, den Sensenmann und Sterbekreuze in seinen Räumen zu lagern? Für etwa drei Jahre. So lange wird es nämlich dauern, bis das Museum für Sepulkralkultur saniert und umgebaut werden kann. Geplant ist, so Kunsthistoriker Dirk Pörschmann, Leiter des Museums für Sepulkralkultur, dass das 1992 eröffnete Museum für eine inhaltliche und bauliche Neukonzeption ab 2025 temporär geschlossen werden soll. Die Wiedereröffnung ist für 2027 geplant.

„Wir können aber nicht drei Jahre von der Bildfläche verschwinden“, sagt Pörschmann. „Dafür ist unser Museum zu einzigartig.“ Deshalb sind Pörschmann und seine Kollegen bereits seit Sommer vergangenen Jahres auf der Suche nach geeigneten Räumen für den Übergang.

Dabei geht es nicht nur um Büros für die zehn festangestellten Mitarbeiter, sondern auch um eine etwa 200 Quadratmeter große Fläche für Ausstellungen kleineren Formats, Veranstaltungen, Lesungen und Konzerte. Am besten wäre es, wenn man solch eine Fläche in der Kasseler Innenstadt mieten könne. Dort gebe es ja genug Leerstand, man habe auch schon Gespräche mit den City-Kaufleuten geführt.

Bislang habe es aber nur Absagen gegeben. „Wenn ich nach dem Grund für eine Absage frage, habe ich oft den Eindruck, es werden mehr Gefahren als Chancen darin gesehen, eine Institution zu beherbergen, die sich mit dem Tod beschäftigt. Dabei kann, wer dem Museum ein Interim ermöglicht, nur gewinnen. Er fördert den Dialog und erreicht dabei ganz neue Zielgruppen“, so Pörschmann. „Wir sind zwar nur ein kleines Museum, erfahren aber nationale Aufmerksamkeit.“ Von Medien in ganz Deutschland. „Ein Vermieter kann davon nur profitieren, wenn er sich das traut.“

Darüber hinaus werde eine Fläche von mindestens 1200 Quadratmeter für die geschätzt 25 000 Objekte gesucht. Bei der Hälfte der Objekte handele es sich um die grafische Sammlung, also um Flachware, so Kustodin Ulrike Neurath. Es müssen aber auch Särge und viele andere Dinge, die mit dem Thema Tod in Verbindung gebracht werden, zwischengelagert werden. Und an die Depotfläche stelle man bestimmte Anforderungen. „Wir brauchen konservatorisch unbedenkliche Bedingungen. Wenn es zu warm wird, kann man einige Exponate einfach nicht unterbringen. Das fängt beim Betrachtungssärglein aus Wachs an und führt sich fort bis zur Totenkleidung oder dem documenta-Kunstwerk.“

Ideal wäre es natürlich, wenn Büros, Ausstellungsfläche und Depot in einem Gebäude untergebracht werden könnten. Aber das sei wohl „illusorisch“, so Neurath. Von daher sei man auch mittlerweile über Räume an unterschiedlichen Orten dankbar.

„Die Zeit drängt“, macht Tatjana Ahle-Rosental, Projektleiterin für die Neukonzeption, deutlich. Man brauche eine Perspektive, weil der Baustart nach aktuellem Plan ja bereits Mitte 2025 sein soll. Wenn sich der Baustart verzögere, dann würden die Kosten steigen. Der Bund, das Land Hessen und die Stadt Kassel fördern die Gesamtmaßnahme.

Wenn aber keine Räumlichkeiten für die Zwischenzeit gefunden werden, könne man nicht sanieren, so Pörschmann. „Dann bleibt alles so, wie es ist.“

Kontakt: Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal und Museum und Zentralinstitut für Sepulkralkultur, E-Mail: info@sepulkralmuseum.de, Tel.: 0561/918 93 40. (use)