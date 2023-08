Weser-Radweg: Kasseler fährt mit dem Fahrrad nach Cuxhaven an der Nordsee

Von: Hannah Köllen

Geschafft: Lucas Balthazar aus Kassel ist den Weser-Radweg bis nach Cuxhaven gefahren. Die Stadt an der Nordseeküste ist Start- und Endpunkt für den Radfernweg. © Privat

Radfahren in den Ferien erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Lucas Balthazar aus Kassel ist auf dem Weser-Radweg bis nach Cuxhaven an der Nordseeküste gefahren.

Kassel – Sommerzeit ist Reisezeit, und ihre Ferien verbringen immer mehr Deutsche auch gerne auf dem Fahrrad: Laut einer Statista-Umfrage haben im Jahr 2022 insgesamt 4,6 Millionen Deutsche eine Radreise mit mindestens einer Übernachtung unternommen. Im Jahr davor waren es 3,9 Millionen. Auch Lucas Balthazar aus Kassel gehört zu den Radreisenden: Der 29-Jährige fuhr kürzlich auf dem Weser-Radweg vom niedersächsischen Hann. Münden bis nach Cuxhaven an der Nordseeküste.

Tag 1: Los geht es in Kassel, die ersten rund 30 Kilometer bis Hann. Münden noch auf dem Fulda-Radweg R 1. In Münden angekommen, geht der Fulda- in den Weser-Radweg über. Während der ersten großen Pause in einem Biergarten in Bad Karlshafen gestaltet sich die Suche nach einer Unterkunft für die erste Nacht als schwieriger als gedacht. Viele Hotels sind bereits ausgebucht, doch in Holzminden gibt es noch ein freies Zimmer.

Die Route des Weser-Radweges führt vom niedersächsischen Hann. Münden bis nach Cuxhaven an der Nordseeküste. © HNA

Tag 2: „Ich war total motiviert, weil ich am ersten Tag schon so viele Kilometer geschafft hatte“, sagt Lucas Balthazar. Deshalb führt ihn die Strecke an Tag zwei bis ins nordrhein-westfälische Bad Oeynhausen. Auf dem Weg kommt er mit einem älteren Radfahrer ins Gespräch. „Ich muss auf ihn ziemlich erschöpft gewirkt haben, denn er hat mir eine Tafel Schokolade in die Hand gedrückt und gesagt ohne Mampf kein Kampf“, erinnert sich der 29-Jährige. Die habe er direkt gegessen und konnte dann mit neuer Energie weiterfahren.

Weser-Radweg führt von Hann. Münden bis nach Cuxhaven

Tag 3: Das heutige Ziel lautet Nienburg/Weser. „Auf dem Teilstück bin ich an großen Grundstücken und vielen Feldern vorbeigekommen“, erinnert sich Lucas Balthazar. Besonders auffällig: Je weiter nach Norden er gefahren ist, desto öfter sei er an roten Backsteinhäusern vorbeigekommen. „An dem Tag habe ich in Minden Pause gemacht. Dort gibt es ein Wasserstraßenkreuz mit großer Brücke, das war sehr beeindruckend.“ Am Ende des Tages habe ihm trotz gepolsterter Radhose der Hintern wehgetan.

Tag 4: „Auf dem Stück bin ich kaum anderen Radfahrern begegnet, dafür waren dort umso mehr Windräder zu sehen“, sagt Lucas Balthazar. Generell haben sich die Radfahrer entlang des Weserradweges gut verteilt, es sei nicht zu Engstellen gekommen. „Die meisten waren auf einem E-Bike unterwegs.“ Die Tagesetappe endet in Langwedel.

Der Weser-Radweg in Zahlen: Mehr als eine halbe Million Radler jährlich

3 Ländergrenzen kreuzt der Weser-Radweg, der sowohl durch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen als auch Hessen verläuft.

60 Kilometer, so weit fahren Radler pro Tag im Durchschnitt auf dem Weser-Radweg.

130 Unterkünfte entlang des Radweges sind offiziell gelistet. Diese finden Radfahrer im Serviceheft oder in der Weser-Radweg App.

520 Kilometer. So lang ist der Weser-Radweg insgesamt. Er startet in Hann. Münden in Niedersachsen und endet in Cuxhaven an der Nordseeküste. Dabei führt er unter anderem an Städten wie Holzminden, Nienburg, Bremen und Bremerhaven vorbei.

543 000 Radfahrer waren im Jahr 2022 auf dem Radfernweg entlang der Weser unterwegs.

Tag 5: Der nächste Halt heißt Bremen. „Auf dem Stück ging es zum ersten Mal mit dem Rad auf dem Deich entlang. Das war echt anstrengend, weil es so windig war“, erinnert sich Lucas Balthazar. An dem Tag habe er sich zum ersten Mal verfahren, als er aus Versehen den Schildern für die Alternativroute des Weser-Radweges folgte. „Ich habe mich hauptsächlich an der Beschilderung am Wegrand orientiert. Ab und zu habe ich auch mal einen Blick in die Weser-Radweg App geworfen. Da werden aktuelle Umleitungen und Sperrungen auf der Strecke angezeigt.“

Cuxhaven an der Nordsee als Start- und Endpunkt des Weser-Radweges

Tag 6: Nach einem Tag Sightseeing in Bremen geht es am Folgetag weiter nach Bremerhaven. Der erste Teil der Strecke führt am Bremer Hafen entlang. „Dort geht es verstärkt über Landstraßen, was das Fahrgefühl leider etwas schmälert“, sagt Balthazar. Überwiegend führe der Radweg aber über Felder, durch Wälder und direkt entlang des Weserlaufs.

Mit dem Rad unterwegs in der Natur: Hier zwischen Bremen und Bremerhaven. © Privat

Tag 7: Von Bremerhaven geht es nach Cuxhaven. Dort angekommen, habe er das Ende des Radwegs zuerst sogar übersehen. „Nur ein kleines Piktogramm im Boden macht auf den Start- und Endpunkt des Radweges aufmerksam“, sagt Balthazar. Dort geht der Weser- in den Elbradweg über. „Den fahre ich dann vielleicht im nächsten Jahr“, sagt Lucas Balthazar.

