Ausflugsschifffahrt auf der Fulda von Kassel nach Hann. Münden lebt auf

Am Sonntag, 6. August, fährt zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Ausflugsschiff auf der Fulda von Kassel nach Hann. Münden

Kassel – Die Personenschifffahrt in Kassel liegt seit Jahren brach. Deren Niedergang wurde dadurch befördert, dass die Stadtschleuse sieben Jahre lang wegen ihrer Sanierung nicht benutzt werden konnte. Seit Juni ist die neue Schleuse in Betrieb und damit die Fulda wieder auf 32 Kilometern durchgängig von Kassel bis Hann. Münden schiffbar. Nun hat der Reeder der MS Weserstein in Hann. Münden angekündigt, mit dem Schiff auch Kassel in regelmäßigen Abständen anzufahren. Am Sonntag, 6. August, wird die erste Fahrt nach Hann. Münden angeboten. Noch vier weitere Termine folgen dieses Jahr.



„Die Nachfrage ist riesig“, sagt Mike Förster von der Weserstein Touristik GmbH, die das Schiff betreibt. Schon seit drei Jahren bieten Förster und seine Crew zwischen Mai und Oktober mit der MS Weserstein von Hann. Münden mehrmals wöchentlich Fahrten auf der Weser und Fulda an. Bisher war die vierstündige Fahrt nach und ab Kassel aber wegen der Schleusensanierung unmöglich.



+ Legen nicht mehr ab: An der Kasseler Schlagd liegen die Schiffe „Stadt Kassel“ (links) und „Hessen“. Die „Hessen“ soll verkauft werden. © Bastian Ludwig

Nun steuert die MS Weserstein die Kasseler Schlagd – unweit des Rondells – an, wo auch einst die traditionsreichen Fahrgastschiffe der Reedereien Söllner und Rehbein ablegten. Beide Linien hatten den Fahrbetrieb ab Kassel vor dem Schleusenumbau für immer eingestellt. Die nach wie vor an der Schlagd festgemachten Schiffe „Hessen“ und „Stadt Kassel“ fahren nicht mehr. Karola Söllner vermietet die „Hessen“ noch für Veranstaltungen an der Schlagd und bietet sie aktuell zum Kauf an.



Auf der MS Weserstein haben bis zu 150 Personen Platz. „Allerdings wollen wir das Schiff nicht vollstopfen, sondern Qualität für unsere Gäste bieten“, sagt Förster. Deshalb würden jeweils nur 60 bis 70 Tickets verkauft.



Für die erste Fahrt am 6. August gebe es noch 50 freie Plätze, für den 9. August 30 freie Plätze und für den 24. August 20 freie Plätze. Ausgebucht sind die Fahrten am 24. September und die Saisonabschlussfahrt am 15. Oktober. Abfahrt ist jeweils 14.15 Uhr und Ankunft gegen 18 Uhr.



Wer mitfahren möchte, muss reservieren. Erwachsene zahlen 25 Euro, Kinder (5 – 14 Jahre) 12,50 Euro. Zudem gibt es Familienkarten für 60 Euro. Auf dem Schiff werden Getränke und Kleinigkeiten zum Essen angeboten. Die Rückfahrt (etwa mit der Bahn) müssen die Passagiere selbst organisieren. Für 2024 ist ein monatliches Fahrtangebot ab Kassel geplant.



Reservierung: 0171/ 2 21 85 05 weserstein-touristik.de

MS Weserstein knüpft an Tradition an

Kassel – Wenn am Sonntag mit der MS Weserstein das erste Ausflugsschiff seit etlichen Jahren wieder von der Schlagd abfährt, wird eine alte Tradition neu erweckt. Wobei Mike Förster von der Weserstein Touristik GmbH einschränkt, dass ab 2024 im Monatsrhythmus eine Fahrt von Kassel nach Hann. Münden möglich sein wird. Die Hin- und Rückfahrt sei mit 64 Kilometern tagesfüllend und die Auslastung des Schiffs sei im Heimathafen Hann. Münden ohnehin bereits gut.

+ Das größte Schiff der Rehbein-Linie wurde schon länger verkauft: Die „Deutschland“ 2007 vor der Finanzamt-Baustelle. © Dieter Schachtschneider

Als die Reederei Söllner 2018 die letzten regelmäßigen Personenschifffahrten auf der Fulda einstellte, ging eine 50-jährige Firmengeschichte zu Ende. Zuletzt war Söllner ohnehin nur noch mit der 1975 gebauten „Hessen“ unterwegs, die 1928 gebaute „Stadt Kassel“ war schon damals außer Betrieb und rostet bis heute an der Schlagd vor sich hin. Für die „Hessen“ sucht Karola Söllner aktuell einen Käufer. „Sie wäre theoretisch sofort fahrbereit“, sagt sie.

+ Die Schiffe der Reederei Söllner: die „Hessen“ und die „Stadt Kassel“ im Jahr 2005 © Lothar Koch

Die Reederei Rehbein hatte bereits zwei Jahre zuvor die Fuldaschifffahrt in Kassel aufgegeben. Bereits 2012 hatte Rehbein mit der „Deutschland“ – auf die fast 400 Passagiere und eine Kegelbahn passten – ihr größtes Schiff verkauft. Ihr Schiff „Europa“ verlegten die Rehbeins wegen der Schleusensanierung 2016 nach Hann. Münden und verkauften es dann drei Jahr später, als die Binnenreederei aufgelöst wurde.

Die Geschichte der Kasseler Ausflugsschiffe reicht aber deutlich weiter zurück. Von 1919 bis 1966 war Kapitän Ernst Ziege mit dem legendären Schleppdampfer „Elsa“ auf der Fulda unterwegs. Nach dessen Tod übernahm die Reederei Rehbein für kurze Zeit die „Elsa“. 1971 wurde der Dampfer aber an die Mindener Fahrgastschifffahrt verkauft, wo er schließlich verschrottet wurde.

+ In den 1930er-Jahren: Der Dampfer Elsa. © Carl Eberth

Die Passagierschifffahrt auf Flüssen hat sich über die Jahrzehnte gewandelt. „Wir machen keine klassischen Kaffee-Streuselkuchen-Fahrten mehr“, sagt Reeder Förster. Stattdessen stehen unter anderem zahlreiche Cocktailvariationen auf der Karte. Auch kann das Schiff für vielfältige Anlässe gechartert werden.

+ Das modernste Schiff: Die „Europa“ der Rehbein-Linie konnte auch gut im flachen Wasser fahren. © Axel Welch

Die MS Weserstein blickt allerdings ebenfalls auf eine längere Geschichte zurück. Sie wurde 1969 in den Niederlanden gebaut. Das Schiff ist 27 Meter lang und bietet Platz für einen Salon unter Deck für 75 Personen und zwei Oberdecks auf denen ebenfalls bis zu 75 Passagiere Platz finden. (Bastian Ludwig)