17-Jähriger von Straßenbahn erfasst

Kassel – Ein 17-jähriger Baunataler wurde am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr auf der Weserstraße von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt.

Der junge Mann war an der Weserstraße aus seinem Auto ausgestiegen und wollte die Straße in Richtung des gegenüberliegenden Berufsschulzentrums (Max-Eyth- und Oskar-von-Miller-Schule) überqueren. Dabei übersah er die von links aus Richtung Altmarkt kommende und in Richtung Katzensprung fahrende Straßenbahn, die ihn frontal erfasste. Dabei wurde der Baunataler an Kopf und Nacken verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der 17-Jährige soll nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr schweben. bal