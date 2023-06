Einbrecher entkommt mit Geld in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein Unbekannter ist in zwei Wohnungen in der Kastenalsgasse eingebrochen. © Silas Stein/dpa

Durch das geöffnete Fenster einer Wohnung in der Kastenalsgasse (Wesertor) floh am frühen Dienstagmorgen ein Einbrecher, nachdem er von der 25-jährigen Wohnungsinhaberin ertappt worden war.

Kassel - Er konnte noch einen Umschlag mit Geld ergreifen, bevor er die Flucht ergriff, so Polizeisprecher Nils Dietrichkeit. Der Täter ist etwa 20 Jahre alt und schlank, er hat einen dunklen und schwarze kurze Haare. Er trug eine beige Weste und eine helle Hose.

Bei einem weiteren Einbruch ebenfalls in der Kastenalsgasse stellte ein 57-jähriges Opfer fest, dass der am Abend auf einem Stuhl abgestellte Rucksack aus der Küche im Erdgeschoss entwendet worden war. In beiden Fällen verschaffte sich der Täter offensichtlich Zugang zu den Wohnungen durch zum Lüften geöffnete Fenster. Daher gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um denselben Einbrecher handelt. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)