Einbrecher flüchtet ohne Beute aus Imkerei in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein Unbekannter ist in eine Imkerei eingebrochen. © Silas Stein/dpa

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Donnerstag in die Imkerei an der Kurt-Wolters-Straße/Ecke Weserstraße eingebrochen.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecher Nils Dietrichkeit löste die Alarmanlage gegen 2 Uhr aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei der Einbrecher bereits verschwunden gewesen. Der Täter habe eine Fensterscheibe der Imkerei beschädigt, kam jedoch nicht mehr dazu, etwas zu stehen.

Ein Zeuge gab folgende Beschreibung von dem Einbrecher ab: Der Mann ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, normale Statur, trug bei der Flucht ein Basecap und einen weiß/hellgrauer Pullover. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)