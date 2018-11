19-Jährige und junger Mann tot in Kasseler Appartementhaus gefunden

In einem Wohnhaus mit kleinen Appartements am Ostring in Kassel sind am Donnerstag zwei Tote gefunden worden. Die Polizei schließt ein Gewaltdelikt nicht aus.

Aktualisiert um 18.35 Uhr - Ein Mann und eine Frau sind am Donnerstag tot in einem Wohnheim am Ostring 80 im Kasseler Stadtteil Wesertor gefunden worden. Bei der Frau handelt es sich um eine 19-jährige Bewohnerin. Auch der Mann soll jünger gewesen sein.

Die Todesumstände sind noch völlig unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft machten am Donnerstag keine weiteren Angaben. Ein Gewaltdelikt könne nicht ausgeschlossen werden, man ermittele in alle Richtungen, hieß es.

Der Tatort, der im dritten Stock des Gebäudes liegen soll, war am Donnerstagnachmittag zu Spurensicherung abgesperrt worden. Die Arbeiten werden wohl noch bis in die Nacht andauert, hieß es am späten Abend. Am Freitag soll die Obduktion der zwei Leichen erfolgen.

Zwei Tote in Kassel: Bewohner zeigten sich bestürzt

Vor dem Wohnheim ließ nur ein Polizeifahrzeug darauf schließen, dass dort etwas Schlimmes passiert sei. Viele Bewohner zeigten sich bestürzt. Einige hatten noch nichts von der Tat mitbekommen oder davon erfahren, als die Polizei an ihren Wohnungen geklingelt habe.

Kassel: Wohnheim 2017 fertiggestellt

+ Wurde 2017 fertiggestellt: Das Appartmenthaus am Ostring in Kassel © Archivfoto: DGS/Raumvisionen In dem Haus im Stadtteil Wesertor wohnen überwiegend Studenten. Der Unispace-Komplex mit 240 Appartements war vor gut einem Jahr fertiggestellt worden. Die Immobilie liegt unmittelbar an der vierspurigen Ihringshäuser Straße in unmittelbarer Nähe zur Universität und zum Klinikum. Gegenüber befinden sich mehrere Einkaufsmärkte, Imbisse und eine Tankstelle.

Tatort in Kassel: Hier liegt der Ostring