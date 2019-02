Gefahr in Kassel: Haus droht auf Park und Gärten zu stürzen

Stadt will Abriss im Wesertor nicht anordnen

Das ist das Haus im Wesertor: Es besteht Einsturzgefahr, doch die Stadt Kassel will den Abriss nicht anordnen.

Es bestehe Handlungsbedarf, die Sicherheit sei nicht mehr gegeben. So heißt es in einem Vermerk der Stadt Kassel. Doch den Abriss des Gebäudes will die Stadt nicht anordnen.