Einbruch in Kiosk an der Weserspitze: Geld, Zigaretten und Pakete gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Bei einem Einbruch in einen Kiosk an der Weserpsitze wurden Geld, Zigaretten und Pakete gestohlen.

Kassel. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in einen Kiosk an der Weserspitze eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.