Einsturzgefahr gebannt: Haus am Wesertor wird abgerissen

Abrissbagger am Werk: Das Gebäude am Park Sodensternstraße wurde aberissen.

Die Stadt Kassel hat den Abriss des Hauses am Wesertor beauftragt. Dort herrschte Einsturzgefahr. Danach sollen die Schäden am Park beseitigt und das Gelände wieder eröffnet werden.

Das Mehrfamilienhaus, das an den Park an der Sodensternstraße in Kassel grenzt, wird seit dieser Woche abgerissen. Dort herrschte akute Einsturzgefahr

Nach Auskunft von Arne Lengemann vom Abrissunternehmen Schnittger werde es noch zwei Wochen dauern, bis der Schutt abgefahren ist.

Nachdem die Abrissarbeiten beendet sind, will die Stadt Kassel dieSchäden im Park beseitigen und ihn anschließend wieder öffnen. Er ist wegen der Einsturzgefahr seit mehr als einem Jahr gesperrt.

Bei dem Gebäude handelte es sich um ein mehr als 20 Jahre leer stehendes Hinterhaus, das zum Wohnhaus Ysenburgstraße 28 gehört. Wegen eines Streits der Eigentümer, ob es wegen der Einsturzgefahr abgerissen werden muss oder saniert werden kann, herrschte lange Zeit Stillstand.

+ Denkmalgeschützt: Das Hinterhaus steht seit mehr als 20 Jahren leer. Im Inneren sind Decken eingestürzt © Bastian Ludwig

Letztlich verfügte nun die Stadt Kassel den Abriss.

Der Abriss des ebensfalls einsturzgefährdeten Hauses an der Holländischen Straße 42 in Kassel soll in den nächsten Wochen erfolgen, wenn die Arbeiten an der Sodensternstraße abgeschlossen sind.

Von Bastian Ludwig

Wie die HNA berichtete, hat die Stadt Kassel im November 2018 festgestellt, dass die Standsicherheit des maroden Hauses nicht mehr gegeben sei und riegelte aus Sicherheitsgründen den Park ab.

Auch die Bewohner der Ysenburgstraße 28 und deren Nachbarn dürfen seitdem nicht mehr ihre Gärten nutzen, wegen der Einsturzgefahr.

Die sechs Wohnungen in dem Haus sind seit mehr als 20 Jahren unbewohnt. Weil das Dach undicht war, sind die Zwischendecken so sehr beschädigt worden, dass sie einstürzten. Die theoretischen Kosten für einen Wiederaufbau sollen bei 1,5 Millionen Euro liegen.

Auch in Kaufungen war 2019 ein Haus einsturzgefährdet. Hier musste die Feuerwehr anrücken, um das leer stehende Gebäude abzusichern. Mit viel Vorsicht haben die Feuerwehrleute das Dach abgedeckt, um die Konstruktion und die Einsturzgefahr zu bannen zu entlastenund die Einsturzgefahr zu bannen.