Schindelhaus am Kasseler Wesertor eröffnet heute wieder

Konzept mit gutbürgerlichem Essen will an Tradition anknüpfen

+ © Andreas Fischer Hauchen dem Schindelhaus wieder Leben ein: (von links) Inhaber Armin Schreier, Geschäftsführerin Angelika Michels und Chefkoch Ugo Pittau. © Andreas Fischer

Das Schindelhaus in der Mönchebergstraße in Kassel eröffnet am Samstag neu. Die neuen Inhaber wollen es nach alter Tradition weiterführen.