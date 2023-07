Neues Apartmenthaus für Studierende soll vor dem Karlshospital entstehen

Von: Claudia Feser, Bastian Ludwig

Blick von der Weserstraße: An der Weserstraße soll der Neubau entstehen. Auf dem Gelände ist heute ein Parkplatz. © Newspace AG

An der Weserstraße plant ein Investor einen Wohnkomplex mit Apartments für 163 Studierende und Auszubildende. Daran gibt es auch Kritik.

Wesertor - Der Kasseler Projektentwickler Newspace hat das Gelände neben dem Finanzzentrum vor fünf Jahren gekauft. Das teilt Vorstand Michael Kopeinigg gegenüber der HNA mit. Dort befindet sich zurzeit ein Parkplatz. Geplant ist ein siebengeschossiger Neubau mit Apartments in den oberen Etagen und Dienstleistungen im Erdgeschoss.

Laut Kopeinigg eigne sich das Objekt für temporäres Wohnen, also für junge Menschen, die zwei bis drei Jahre dort leben, weil sie in Kassel studieren oder eine Ausbildung machen. Denn die Weserstraße ist eine wichtige Verbindungsstraße in die Innenstadt, für Autos, Schwerlastverkehr und Straßenbahnen – und Autos, Lkw und Trams verursachen Lärm. Das Kasseler Unternehmen habe „umfangreiche Lärmgutachten“ erstellen lassen.

Blick von der Fulda: Vom Fluss aus würde sich der neue Wohnkomplex mit den 163 Apartments für Studierende und Auszubildende hinterm Karlshospital verstecken. Es lugt nur an einer Seite hervor. Links daneben steht das Finanzzentrum. © Newspace AG

Der Ortsbeirat Wesertor hat das Bauvorhaben in seiner jüngsten Sitzung einstimmig abgelehnt. Begründung: Durch die neue Gebäudefassade werde der Verkehrslärm auf die Wohnhäuser der gegenüberliegenden Straßenseite reflektiert und sorge für eine zusätzliche Schallbelastung der Bewohner. Außerdem wird kritisiert, dass in dem Gebäude keine Sozialwohnungen geschaffen würden, „obwohl die Erhöhung des Anteils von bezahlbarem Wohnraum im Wesertor dringend erforderlich ist“, hieß es im Ortsbeirat.

Die Mitglieder kritisierten außerdem, dass im Gebäude lediglich Dienstleistungen vorgesehen seien, die im Bezug auf das Angebot der Unterkunft für Menschen in Ausbildung stünden. Nach den Plänen des Investors sind ein Waschsalon und eine Bike-Servicestation geplant. „Das hat keinen Mehrwert für den Stadtteil und trägt nicht zur Belebung des Quartiers bei“, argumentiert der Ortsbeirat. Aufgrund des temporären Wohnens werde es zudem eine hohe Fluktuation geben, sodass die Bewohner nicht gut in den Stadtteil integriert werden könnten.

Gegenüber der HNA äußerte sich Kopeinigg zurückhaltend zum Bauvorhaben. Es stehe noch im Entscheidungsprozess: Derzeit würden alle Fachausschüsse und Gremien darüber beraten. Heute Abend ist der Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss des Projekts Weserstraße 2B Thema in der Stadtverordnetenversammlung. Auch zu den Investitionskosten möchte Kopeinigg derzeit keine Angaben machen.

Der Ortsbeirat plädiert dafür, vor Aufstellung eines Bebauungsplanes den Baugrund zu erkunden. Denn unter dem Wohnkomplex ist eine Tiefgarage mit 120 Stellplätzen geplant – „es ist aber zu erwarten, dass im Baugrund Baudenkmäler vorhanden sind.“

Der Investor teilt auf seiner Internetseite mit: „Die Freiflächenplanung mit dem Kulturdenkmal ist Bestandteil einer anspruchsvollen Ensemblebildung am historischen Ort der Stadtgründung von Kassel.“

Denkmalbeirat äußerte Bedenken gegen Neubau

Der geplante Neubau zwischen Karlshospital und Weserstraße hat nach HNA-Informationen beim Denkmalbeirat für Bedenken gesorgt. Zwar sind die Beschlüsse des Gremiums nicht öffentlich, aber offenbar gab es von dessen Mitgliedern vor allem Kritik an den Dimensionen des Neubaus. Diese soll die Stadt mit dem Hinweis zurückgewiesen haben, dass das Bauvolumen nicht verhandelbar sei, weil es baurechtlich zulässig sei.



Aber auch darüber hinaus sah der Denkmalbeirat offenbar an mehreren Stellen Nachbesserungsbedarf. So seien die historischen Blickbeziehungen vom Karlshospital zum benachbarten Zeughaus durch den Neubau unterbrochen. Dieser schiebe sich wie eine massive Barriere zwischen Weserstraße und Fuldaufer. Der historische Bestand gerate dadurch in den Hintergrund.



Historische Ansicht: Das Karlshospital vor seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Es wurde um 1720 als Erziehungsanstalt errichtet. © Carl Eberth/ Stadtarchiv Kassel

Außerdem waren die Fassadengestaltung des Neubaus und die zu erwartendenden Bodendenkmäler auf dem Baugrund ein Thema. Auf dem gesamten Areal befanden sich einst die Häuser der damaligen Judengasse. Diese Denkmäler müssten unbedingt gesichert werden.



Weder die Kritik des Denkmalbeirates noch die ablehnende Haltung des Ortsbeirates Wesertor tauchen in der Beschlussvorlage für die heutige Stadtverordnetenversammlung auf. Dafür aber das positive Votum des Gestaltbeirates.



Die Stadt Kassel teilte auf HNA-Anfrage dazu mit, dass der Denkmalbeirat das Vorhaben nicht abgelehnt habe. Es habe lediglich „lebhafte Diskussionen zur Höhe und Länge des Gebäudes“ gegeben. Die konstruktiven Vorschläge zur Fassadenfarbe seien in den weiteren Entwurfsprozess eingeflossen.



Die Entscheidungen der Ortsbeiräte würden – wie auch jene anderer beteiligter politischer Gremien – grundsätzlich nicht in der Vorlage für die Stadtverordneten dokumentiert. Die Anmerkungen des Ortsbeirates würden aber in die Abwägung im Rahmen der Offenlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes einfließen.



Das Karlshospital war ursprünglich als Zuchthaus errichtet worden und diente somit als Erziehungs- und Besserungsanstalt. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde es als klassisches Gefängnis genutzt. In der Weimarer Republik wurde es zu einem Fürsorgeheim umgebaut, bevor die Nazis dort schließlich eine Schutzhaftstelle einrichteten. (Claudia Feser und Bastian Ludwig)