Nur noch eine Spur in Kasseler Ysenburgstraße? Debatte um Radweg

Die im Radverkehrskonzept der Stadt verankerten Pläne für einen Radfahrstreifen oder Radweg an der Ysenburgstraße sorgen für eine kontroverse Debatte. Bei Umsetzung der Planung würde jeweils eine Autofahrspur beider Richtungen entfallen.

Die Ysenburgstraße im Stadtteil Wesertor ist mit 30.500 Autos täglich eine der am stärksten befahrenen Straßen im Stadtgebiet. Dies schlägt sich auch bei der Belastung durch Stickstoffdioxid (NO2) nieder, die regelmäßig die Grenzwerte erreicht. Für Radfahrer gibt es auf der Verbindung zwischen Schützenstraße und Weserstraße bislang keine eigenen Radfahrspuren oder Wege.

In ihrem Radverkehrskonzept präsentiert die Stadt nun drei Umbauvarianten, die das Radfahren auf dem Abschnitt sicherer machen sollen. Allen Varianten gemein ist, dass für einen Umbau jeweils eine der beiden Fahrspuren für den Autoverkehr wegfallen muss.

Dies hatte jüngst im Ortsbeirat Fasanenhof für Kritik gesorgt, da es wegen der starken Belastung der Ysenburgstraße zu den Stoßzeiten bereits jetzt zu einem Rückstau komme, der bis auf die Ihringshäuser Straße zurückreiche. Je nach Variante muss zudem der begrünte Mittelstreifen schmaler werden und einige Parkplätze am Fahrbahnrand müssten wegfallen.

Wir stellen im Folgenden die drei Varianten vor:

Variante 1: Auf beiden Straßenseiten würde ein 1,85 Meter breiter Radfahrstreifen (durchgezogene Linie) markiert werden. Im Gegenzug fiele jeweils eine Fahrspur für den Autoverkehr weg. Die Abbiegespuren an Einmündungen und der begrünte Mittelstreifen blieben erhalten.

Dies wäre sicher die günstigste Variante, weil größere Umbauarbeiten nicht notwendig wären.

Variante 2: In dieser Variante würden ebenfalls auf beiden Seiten Radfahrstreifen markiert. Für diese würde ebenfalls jeweils ein Fahrstreifen entfallen. Weil aber auch der begrünte Mittelstreifen schmaler werden würde, hätten Autofahrer auf der verbleibenden Spur mehr Platz.

Variante 3: Dies ist die von den Planern favorisierte Variante (siehe Grafik), weil sie für Radfahrer die größte Sicherheit bietet. Sie sieht den den Bau von zwei Meter breiten Radwegen parallel zu den Gehwegen vor.

Dieser Bereich wäre durch den Bordstein von der Fahrbahn getrennt. Für den Radwegebau müssten je eine Fahrspur und Parkplätze entfallen. Zudem müssten Bäume gefällt und der begrünte Mittelstreifen verschmälert werden.

Für den Kreuzungsbereich mit der Schützenstraße wird im Radverkehrskonzept der komplette Umbau vorgeschlagen. Anschließend soll der Verkehr in alle Richtungen durch Ampeln geregelt werden.

Die von der Stadt beauftragten Planer verweisen aber selbst bereits darauf, dass es durch sämtliche Umbauvarianten zu einer Verlagerung des Verkehrs auf benachbarte Straßen kommen werde. Denn eigentlich seien laut der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (kurz RASt) auf der Ysenburgstraße zwei Fahrstreifen in jede Richtung notwendig.

Der Ortsbeirat Wesertor diskutiert das „Radverkehrskonzept 2030“ in seiner nächsten Sitzung am 10. April, 19 Uhr, im Stadtteilzentrum Wesertor, Weserstraße 26.

Das sagt die Stadt

Konzept nur Vorschlag: Die Stadt stellt klar, dass es sich beim Radverkehrskonzept nicht um ein Umsetzungsprogramm handele. Es handele sich lediglich um einen Rahmenplan für die künftigen Planungs- und Bauentscheidungen, so ein Stadtsprecher. In diesem würden lediglich Bandbreiten und Varianten von denkbaren Lösungen aufgezeigt. Im konkreten Fall sei herausgearbeitet worden, welche Restflächen für Autos und Fußgänger auf der Ysenburgstraße verblieben, wenn ein „normgerechte Radwegführung integriert werde“. Diese Vorschläge müssten noch im Detail fachlich diskutiert und anschließend durch die Gremien entschieden werden. Bis es dazu komme, müsse es aber erst von den städtischen Gremien einen Auftrag zur Umplanung des Straßenabschnittes geben. Das Radverkehrskonzept befinde sich derzeit in der Phase der Beteiligung der Ortsbeiräte und der Träger öffentlicher Belange.

Nicht nur für die Ysenburgstraße gibt es Vorschläge für einen Radweg. Wie berichtet spricht sich der SPD-Ortsverein Wehlheiden dafür aus, einen Teil der Zweispurigkeit der Wilhelmshöher Allee abzuschaffen.