Kommt jetzt der Frühling? So warm wird das Wetter an Ostern in der Region

Wetter an Ostern 2019: An den Feiertagen wird es sonnig. (Unser Foto ist ein Symbolbild)

Es wird immer wärmer. Gerade in Nordhessen und Südniedersachsen können wir uns auf sonnige Feiertage freuen.

Nur wenige Wolken und Temperaturen von um die 20 Grad: In der Region wird es zum Wochenende hin immer frühlingshafter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt schon jetzt „tagsüber sehr mildes und freundliches und trockenes Frühlingswetter“ für Ostern voraus. Am Dienstag und Mittwoch ist es laut WetterOnline noch häufig bewölkt. Hin und wieder - vor allem am Mittwoch - kann es örtlich etwas regnen, in der Region werden 16 bis 17 Grad erwartet. Doch das Portal verspricht: „Ab Gründonnerstag sieht es überall freundlich aus.“

Gründonnerstag 2019: Es wird wärmer

16 bis 18 Grad werden es am Gründonnerstag in der Region, dabei ist es teilweise bewölkt. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 30 Prozent.

Karfreitag 2019: Der wärmste Tag der Woche

Für Karfreitag wird heiteres, sonniges und trockenes Wetter prognostiziert. Laut dem DWD werden Höchsttemperaturen zwischen 18 und 24 Grad erwartet. In Kassel, Göttingen und Frankenberg soll es laut WetterOnline 13 Sonnenstunden geben, in Schwalmstadt sogar 14. In der ganzen Region werden dabei um die 20 Grad erwartet.

Ostersamstag 2019 in Nordhessen und Südniedersachsen

Auch der Samstag soll niederschlagsfrei bleiben, so der DWD. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 24 Grad, dabei weht ein schwacher bis mäßiger östlicher Wind. Es wird heiter und sonnig. In Nordhessen und Südniedersachsen werden 14 Sonnenstunden erwartet, die Höchsttemperatur liegt bei 20 Grad.

Ostersonntag 2019: Wetter in der Region

Für Ostersonntag sagt der DWD ebenfalls viel Sonne voraus. Nur wenige Quellwolken sollen am Himmel auftauchen, die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 20 Grad im Nordosten. In der Region werden es 19 bis 20 Grad.

Ostermontag 2019: Wetter in Kassel und Göttingen

Laut erster Wetterprognosen soll es ab Montag etwas mehr Wolken geben, stellenweise kann es zu Schauern kommen. Die Temperaturen ändern sich aber kaum. 18 bis 19 Grad werden aktuell für die Region erwartet, zudem soll es in Nordhessen und Südniedersachsen trocken bleiben.