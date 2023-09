Wird die 30-Grad-Marke geknackt? Heißer Spätsommer zum September-Start in Nordhessen

Von: Niklas Hecht

Museumsbereich geschlossen: Die Orangerie in Kassel am Rand der Karlsaue. © axel schwarz/Lothar Koch/HKH

Es wird noch einmal richtig sommerlich in Kassel und Nordhessen. In den kommenden Tagen werden Temperaturen um die 30 Grad erwartet.

Kassel - Ja, es gibt ihn noch: Nach langen, grauen Wochen mit Regen und kühlen Temperaturen zeigt sich der Sommer zum September-Start in Nordhessen doch noch einmal in seiner ganzen Blüte. Kassel und Umgebung erwarten in den kommenden Tagen Temperaturen von bis zu 30 Grad, bei Sonnenschein und klarem Himmel. Der Spätsommer startet am Wochenende zunächst zwar gemächlich – am Samstag (2. September) und Sonntag wird es laut Wetterdienst.de in der hessischen Nordhälfte nicht wärmer als 22 Grad - doch schon zum Montag hin wird es deutlich wärmer. Am Dienstag steigt das Thermometer dann auf sommerliche 27 Grad. In der Nacht kühlen die Temperaturen zwar ab, doch in der Spitze bleibt es auch in der restlichen Woche um die 30 Grad warm.

Ein wenig ärgern dürften sich da nur die hessischen Schulkinder, die ihre Sommerferien größtenteils in grauem Regenwetter verbringen mussten und pünktlich zum neuen Schuljahr mit Sonnenschein begrüßt werden.

Wetter in Kassel und Nordhessen: kaum noch Dürre in den Böden

Auch im Rest von Hessen gibt der Sommer zum September-Start noch einmal Gas. Am Sonntag wird es laut Meteorologen in Südhessen heiter und meist trocken, bei Temperaturen von maximal 23 bis 28 Grad. Am Montag geht es der Prognose zufolge heiter und sonnig weiter. Die Werte am Thermometer steigen dann auf 26 bis 30 Grad. Noch wärmer wird es - parallel zu Kassel und Umgebung - im restlichen Hessen am Dienstag: 28 bis 32 Grad und Sonne sind vorausgesagt. Auch die Prognosen für den weiteren Wochenverlauf deuten in Südhessen auf spätsommerliches Wetter hin.

Wie gut die herbstliche Phase im Juli und August der Natur getan hat, zeigt ein Blick auf den Dürremonitor des Helmholtz-Instituts. Wo im Juni noch fast überall in den hessischen Böden akute Dürre herrschte, zeigt sich nun eine deutlich entspanntere Lage. Trocken ist der Boden nur noch an wenigen Stellen, der Oberboden (bis 25 cm) ist gut gewässert.

Das resümierte kürzlich auch Hessens Bauernpräsident Karsten Schmal: „Das Defizit in den Böden aus den vorhergehenden Trockenjahren konnte abgemildert werden.“ Dennoch: Besonders die Bauern dürften sich über die Sonne in den kommenden Tagen freuen, verhagelte ihnen der Niederschlag in den vergangenen Wochen teilweise doch erheblich die Ernte. (nhe/dpa)