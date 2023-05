Wetter in Kassel und Nordhessen in Bewegung - „Lage scheint sich komplett umzustellen“

Temperaturen steigen langsam

Wie entwickelt sich das Wetter in Kassel und Nordhessen in den kommenden Tagen? Die Experten sehen noch kein beständig schönes Frühlingswetter.

Kassel - Unregelmäßiger Sonnenschein, immer wieder Schauer, zeitweise auch Gewitter: Das Wetter rund um Kassel und im weiteren Bereich Nordhessen zeigte sich am Wochenende von seiner wechselhaften Seite. So mancher Ausflug dürfte ins Wasser gefallen sein. Der eine oder andere Grillabend wahrscheinlich auch. Von beständig schönem Frühlingswetter war noch nichts zu sehen. Immerhin: „Die Wetterlage scheint sich komplett umzustellen. Zumindest die große Sintflut, die vor Tagen noch angekündigt worden ist in den Wettermodellen, ist dann doch weitgehend verschwunden“, meint Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Doch: Wie geht es nun weiter in der Region?

Bei den Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach heißt es: „Bei Tiefdruckeinfluss ist mäßig warme und zu Schauern und Gewittern neigende Luft wetterbestimmend.“ Bedeutet: Es dürfte unbeständig bleiben in Kassel und Nordhessen.

Wetter in Kassel und Nordhessen: Niederschlagsfrei an Christi Himmelfahrt?

Dabei begann der Montagvormittag weitgehend heiter. Doch bereits ab den Mittagsstunden, so die Prognosen, kann es gebietsweise wieder zu Schauern und Gewittern kommen. Stellenweise muss laut DWD sogar mit Starkregen gerechnet werden. Die Temperaturen in Hessen liegen bei maximal 18 bis 21 Grad, in Hochlagen bei 14 bis 17 Grad.

+ Das Wetter in Kassel und Nordhessen bleibt wohl zunächst unbeständig. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Die gute Nachricht: Die Regenschauer sollen am Dienstag im Laufe des Tages nach Osten abziehen, dann bleibt es dem DWD zufolge meist niederschlagsfrei. Ausnahme bildet der Nordwesten Hessens: Hier werden noch vereinzelt Regenschauer erwartet. Bis inklusive Donnerstag geht der Niederschlag zurück, wohl auch in Kassel und Nordhessen. Das dürfte mit Blick auf Christi Himmelfahrt und geplante Vatertags-Aktivitäten viele freuen. Allerdings heißt es mit Blick auf die Thermometer in Hessen beim DWD: „Relativ kühl bei Maximaltemperaturen zwischen 13 Grad in Hochlagen und bis zu 18 Grad an Rhein und Main.“

Wetter in Kassel und Nordhessen: Temperaturen steigen langsam an

Die DWD-Prognose für Hessen im Überblick:

Montag, 15. Mai Wechselnd bewölkt, Temperaturanstieg auf 18 bis 21 Grad, im Bergland 14 bis 17 Grad Dienstag, 16. Mai Erst bewölkt und gebietsweise Regen, dann Aufklarung. Höchsttemperaturen 12 bis 16 Grad in Hessen Mittwoch, 17. Mai Örtlich etwas Sprühregen. Im Tagesverlauf zunehmend heiter und verbreitet niederschlagsfrei. Donnerstag, 18. Mai Heiter bis wolkig. Niederschlagsfrei. Relativ kühl bei Maximaltemperaturen zwischen 13 Grad in Hochlagen.

Aber: „Ganz langsam geht es mit den Temperaturen nach oben“, meint Dominik Jung. Am Wochenende schließt auch der DWD nicht aus, dass die Marke von 25 Grad in Hessen geknackt wird. Allerdings: Je näher die kommende Woche rückt, desto höher wird auch wieder die Regenwahrscheinlichkeit. Klassisches Freibadwetter ist für die meisten in Kassel und Nordhessen also eher noch nicht in Sicht. (fd)

