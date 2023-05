Temperatursturz in Nordhessen? Experte spricht von „Land unter“

Wetter-Experte Dominik Jung rechnet mit viel Regen im Mai. Besonders in Süddeutschland wird es demnach nass. © Screenshot YouTube „wetter.net“ / Screenshot: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Der Frühling ist wettertechnisch in und um Kassel gefühlt ein Reinfall. Doch die Natur freut sich - und kann wohl weiter mit jede Menge Regen rechnen.

Kassel - Grauer Himmel, kühle Temperaturen, immer wieder Regen: Überwiegend trüb und wenig frühlingshaft zeigte sich das Wetter in den vergangenen Wochen in Kassel und der Region. Was für die meisten Menschen zu mieser Laune führt, ist jedoch für die Natur ein Segen. Trotzdem sehnen sich die meisten nach Sonnenschein und milden Temperaturen - doch wann ist damit nachhaltig zu rechnen?

Wetter in Nordhessen: „Land unter im Wonnemonat Mai“ - bittere Prognose

Für die Natur in Kassel und der Region hatte das regnerische Wetter der vergangenen Wochen und Monate nur Vorteile, waren die vergangenen Jahre doch vermehrt von trockenen Perioden geprägt. Wie der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt, steht es um den Wasserspiegel der Böden gut. Gar in einer Tiefe von 1,80 Metern sind die Speicher in Kassel und der Region gut gefüllt - in Zeiten des Klimawandels ist das für Flora und Fauna ein wahrer Segen.

Der Dürremonit des Helmholtz-Zentrum zeigt: Der viele Regen in Deutschland tut der Natur gut. © Screenshot: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Und dennoch: Ein sonnenreicher Start in den Tag, wie ihn der Mittwoch (3. Mai) den Menschen beschert, wird von den allermeisten Nordhessen mit Wohlwollen genossen. Ein Blick auf die aktuellsten Prognosen zeigt jedoch, dass das Kaiserwetter gut genossen werden sollte - denn schon in wenigen Tagen droht ein weiterer Temperatursturz samt jeder Menge Regen.

Wetter-Absturz im Mai? Experte zeigt eindeutige Karten

Doch Schritt für Schritt: Zunächst ist es am Mittwoch in Kassel sonnig. Bei Temperaturen in der Spitze von knapp 16 Grad, so die Vorhersage des Wetter-Portals wetteronline, zeigt sich der Tag frühlingshaft. Auch am Donnerstag verirren sich kaum Wolken am Himmel über der Stadt am Main. Bis einschließlich Sonntag, dem 7. Mai, bleibt es dem Portal nach mild, sonnig und überwiegend trocken. Zum Start in die neue Woche zeigt sich jedoch: Der Regen kommt wohl mit voller Kraft zurück.

Kassel-Wetter: Erst Kaiserwetter, dann Dauerregen? Im Süden „Land unter“

Kaum mehr als 14 Grad werden dann erwartet, dazu wird vermehrt Niederschlag gemeldet. „Land unter im Wonnemonat Mai“, fasst Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net gar das, was weite Teile Deutschlands im Mai erwarten könnte, zusammen. Und tatsächlich: Einzelne Modelle rechnen, besonders im Süden, mit massiven Regenmengen. 80 bis 140 Liter Regen werden in lila Warnfarben im süddeutschen Raum erwartet. Nicht ganz so nass soll es den Modellen nach in der Region werden: Hier wird mit 45-60 Litern auf den Quadratmeter gerechnet.

So oder so: Der Wonnemonat Mai startet zwar, wie aktuell, mit schönstem Wetter, dürfte aber auch jede Menge Regen mit sich bringen. Die Natur wird es weiterhin freuen - für Sonnenanbeter heißt es dann weiter Daumen drücken, dass Petrus die Sonne nicht ganz vergessen hat. (lso)